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08:18, 26 марта 2025

Режим ЧС введен после взрыва в махачкалинской многоэтажке

Последствия взрыва на улице Гапцахской. Фото пресс-службы администрации Махачкалы https://t.me/makhachkalaofficial/7803

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Махачкалы ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва в многоквартирном доме на улице Гапцахской.

Как писал "Кавказский узел", при взрыве газа в махачкалинской многоэтажке оказались выбитыми более 1000 окон в восьми домах, повреждения получили 50 автомобилей. Застройщик незаконно возвел не соответствующий проекту дом, газ в него не должен был подаваться, сообщили власти. Эвакуированным жильцам будут предложены места в пунктах временного размещения, пообещали в мэрии.

Взрыв в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Редукторный по улице Гапцахской, 14 произошел 25 марта. Пострадали два человека, 150 жильцов были эвакуированы.

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Ленинского района после взрыва в многоквартирном доме, сообщил врио начальника управления пресс-службы мэрии Гаджимурад Сагитов. "На территории Ленинского района Махачкалы введен режим ЧС районного характера", – привело 25 марта его слова РИА Новости.

По словам Сагитова, после уточнения объема ущерба будет решен вопрос о введении режима ЧС муниципального характера, пишет агентство.

Администрация города, по состоянию на 08.17 мск 26 марта, не объявила в своем телеграм-канале о введении режима ЧС, сообщив лишь, что по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям "принято решение о необходимости объявления" такого режима.

25 марта благотворительный фонд "Инсан" объявил сбор средств для пострадавших от взрыва на сумму 5,9 миллиона рублей. Собранные деньги планируется потратить на предметы первой необходимости и временное жилье для тех, кто лишился крова.

В момент взрыва в подъезде дома находилось две семьи, сообщил на заседании комиссии директор управляющей компании «Новая жизнь», под управлением которой находится многоквартирный дом. По его словам, заселенность дома "не превышает 30%, в основном это каркасы квартир", отмечается в публикации в телеграм-канале мэрии.

К 22.30 мск фонд "Инсан" собрал "более 1 миллиона рублей" для пострадавших от взрыва, сообщила мэрия. "Простые махачкалинцы также выражают желание помочь, предлагая эвакуацию поврежденных автомобилей, жильё, помощь с монтажом окон и вывозом строительного мусора", - говорится в сообщении.

Напомним, второй за утро взрыв произошел также в салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля в Махачкале. Пострадали четыре человека. По предварительным данным, причиной второго взрыва стала утечка газа на подземном газопроводе, сообщило Минэнерго.

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Автор: "Кавказский узел"

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