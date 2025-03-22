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17:36, 22 марта 2025

Венецианская комиссия рекомендовала Грузии отменить поправки в Избирательный кодекс

Избиратели на участке в Грузии. фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Изменения Избирательного кодекса Грузии призваны послужить дальнейшему укреплению позиций правящей партии, заявила Венецианская комиссия и призвала власти отменить их.

Как писал "Кавказский узел", изменения в Избирательном кодексе были приняты парламентом в декабре 2024 года и  утверждены Михаилом Кавелашвили сразу после вступления в должность президента Грузии. По мнению представителей НПО, изменения приняты для обеспечения победы "Грузинской мечты" на муниципальных выборах, которые состоятся в октябре 2025 года Утвержденные Кавелашвили поправки создают  несправедливое преимущество для правящей партии на выборах в местные органы власти в 2025 году, а воля избирателей не будет пропорционально отражена при распределении мандатов.

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право), подготовила заключение по изменениям в Избирательный кодекс Изменения увеличили долю депутатов сакребуло (горсоветов), избираемых по мажоритарной системе. Проходные пороги для партий повысили с 3% до 4% в муниципалитетах и с 2,5% до 4% в Тбилиси, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Венецианская комиссия сочла, что эти изменения призваны послужить дальнейшему укреплению позиций правящей партии. Они «не способствуют развитию политического плюрализма» и «могут подорвать принцип равного избирательного права», говорится в заключении. "В связи с вышеизложенным Венецианская комиссия рекомендует отменить поправки, принятые в декабре 2024 года", — сказано в документе, опубликованном на сайте комиссии.

Комиссия также указала, что  поправки в «Избирательный кодекс Грузии» были внесены в ходе ускоренной процедуры, хотя любое успешное изменение избирательного законодательства должно быть осуществлено на основании широкого консенсуса после публичных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

Кроме того, в заключении Венецианской комиссии говорится, что «принятие изменений за год до выборов местного самоуправления, запланированных в октябре 2025 года, противоречит принципу стабильности избирательного законодательства».

Напомним, в Грузии 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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