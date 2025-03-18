Авиация подключена к тушению лесного пожара в Дагестане

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Вертолет начал тушить пожар в Хрюгском лесу.

Как писал "Кавказский узел", пожар около села Хрюг Ахтынского района начался 15 марта. Его площадь достигла восьми гектаров, огонь распространился на земли лесного фонда. В тушении приняло участие более 100 волонтеров из числа жителей ближайших сел. В Ахтынском районе был сооружен искусственный источник воды для тушения пожара. По просьбам сельчан в район был вызван вертолет МЧС.

"В Ахтынском районе Дагестана продолжается тушение ландшафтного пожара. Площадь, пройденная огнем, - 22 га, активное горение происходит на 5 га", - сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, пожар тушат более 150 сотрудников и 14 единиц техники. "К тушению также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством", - говорится в сообщении.

В сети появилось видео тушения пожара. На кадрах видно, как вертолет набирает воду в водоеме и летит к месту пожара, а там сбрасывает ее на огонь. "Накануне добровольцы просили помощь с воздуха, после этого в Ахтынском районе выкопали водоем для забора воды вертолетом", - пишет телеграм-канал "Сапа Кавказ" в сообщении, сопровождающем видео.

По предварительным данным, причина возгорания – "человеческий фактор", сообщил 16 марта глава Дагестана Сергей Меликов. "Местная жительница, наводя порядок на своём участке, подожгла сухую траву вблизи склона горы, оттуда огонь перекинулся дальше", - заявил он.

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