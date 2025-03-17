Искусственный водоем сооружен для тушения лесного пожара в Дагестане

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В Ахтынском районе сооружен искусственный источник воды для тушения лесного пожара. По просьбам сельчан в район вызван вертолет МЧС.

Как писал "Кавказский узел", пожар около села Хрюг Ахтынского района начался 15 марта. Сегодня площадь пожара достигла восьми гектаров и распространился на земли лесного фонда. В тушении приняло участие более 100 волонтеров из числа жителей ближайших сел.

По предварительным данным, причина возгорания – "человеческий фактор", сообщил 16 марта глава Дагестана Сергей Меликов. "Местная жительница, наводя порядок на своём участке, подожгла сухую траву вблизи склона горы, оттуда огонь перекинулся дальше", - заявил он.

На участке, определенном МЧС, сооружен временный водоем, предназначенный для забора воды вертолетом и тушения пожара, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Ахтынского района, отметив, что время прибытия вертолета ему неизвестно.

По его словам, в район прибыла группа МЧС и разбила палаточный лагерь недалеко от места ЧП, и дополнительной помощи пока не требуется. "Ситуация осложняется ветреной погодой, труднодоступной для прохождения спецтехники местностью, наличием торфяных земель и слоя листвы и травы", - рассказал представитель администрации.

Пожар пока не угрожает населенным пунктам, так как они расположены в нескольких километрах от места распространения огня, сообщил сегодня житель села Хрюг Расим. "Пожар помогают тушить много добровольцев из разных сел. Но у них есть только лопаты, они стараются, как могут", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель села Ахмед сообщил, что спасатели отреагировали достаточно быстро, но ситуация осложняется тем, что к месту распространения пожара зачастую невозможно подъехать на специализированной технике.

"Жители обращались в МЧС, чтобы к нам отправили авиацию, способную тушить пожар с воздуха. Пока ответа не знаем", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина. В версии сознательного поджога, по его словам, жители сомневаются.

По данным МЧС, огнем пройдено 14,6 гектара, из них три гектара - на землях лесного фонда. "Продолжается горение на 1,7 га, из них 0,7 га - на землях лесного фонда", - говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале управления МЧС по Дагестану.

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