Пользователи Telegram пожаловались на проблемы с возвратом денег за путевки в Анапу

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Решение о курортном сезоне в Анапе в этом году будет приниматься вместе с Роспотребнадзором, сообщили власти Кубани. Комментаторы в Telegram рассказали, что отказались от отдыха в Анапе из-за выбросов мазута, некоторые из них не могут добиться возврата денег.

Как писал "Кавказский узел", случаи выбросов мазута в районе Анапы участились в связи с повышением температуры, заявило МЧС.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил сегодня, что в связи с повышением температуры воздуха и воды в Черном море на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне.

"На побережье в уборке замазученного песка задействованы более 1700 человек – команды муниципалитетов, сотрудники МЧС и краевых спасслужб, волонтеры. При необходимости группировку увеличим", - пообещал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, возможность курортного сезона в Анапе в этом году будет обсуждаться с Роспотребнадзором. "Очевидно, что предприятиям санаторно-курортной отрасли Анапы и Темрюкского района необходима поддержка, нужно помочь сохранить бизнес и коллективы", - добавил он.

Пользователи сети усомнились в возможности отдыха в Анапе

Это сообщение перепостил в своем Telegram-канале, на который подписаны 46 823 человека, блогер Юрий Озаровский, оно набрало к 20.10 мск 8 комментариев. Пользователи сочли, что озвученное губернатором число людей, принимающих участие в уборке пляжа, завышенное.

"В числе 1700 один ноль лишний", - написал Roman Lastname.

"1700 человек?" - спросила Екатерина (Катрин) Захарова.

Под другим сообщением, где Озаровский предлагает оценить, будет ли в этом году сезон в Анапе, на 20.10 насчитывается 165 комментариев. Часть комментаторов рассказала, что отказалась от брони отелей в Анапе.

"Роспотребнадзор скажет «нет», но люди всё равно приедут, конечно же значительно меньше, чем в прошлом году. И даже если все будет идеально чисто отдыхающих будет меньше", - написал Алексей.

"С первого дня катастрофы слежу за результатом работы по очистки пляжей. Бронь собираюсь снимать. Не верю уже. Да, большую часть мазута убрали. Но море-то еще хранит в себе больше. С высевами борются не все отели. Хотя на их сайтах всё прекрасно. Больше всего пугает запах", - написала Юлия Косых.

"Собирались ехать, но отменили бронь. Думаю, в этом году там делать нечего. Жаль, очень ждали сезона", - сообщила Alla Belikova.

"У нас многие даже от путевок забронированных на лето в Анапу отказываются, в лучшем случае меняют на Сочи на курорты, но в основном отказываются. Боятся сибиряки ехать на черное море отдыхать, на Алтай рванули" - написала Лидия Лидия.

"Мы также в этом году решили воздержаться, хотя любим Анапу, особенно в конце августа - начале сентября, - отметила Марина.

Ряд пользователей не могут добиться возврата денег за путевки.

"Те, кто отменил бронь, вам вернули деньги? Нам вот не возвращают, говорят нет денег", - спросила Юля.

"У нас между бронью и отменой брони прошло 11 дней и вот денег у них уже нет, - отметила она в другом сообщении.

"Нам вернули, мы бронировали отель Мариттимо ещё в октябре, а в январе я написала заявление на отмену брони, и через две недели всё вернули, без проблем и добавили фразу "Надеемся, что вы к нам ещё вернётесь". Конечно, вернёмся...но не в этом году.Так что, наверно, нам просто повезло, или в отеле сознательное руководство", - отметила Светлана.

"Нам не вернули, подали в суд", - написала Юлия.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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