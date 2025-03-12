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12:12, 12 марта 2025

Защита получила отказ в расследовании пыток Магомедова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи отказались возбудить в отношении силовиков уголовное дело о пытках уроженца Дагестана Магомеда Магомедова.

Как писал "Кавказский узел", живущий в Москве уроженец Дагестана Магомед Магомедов был задержан по подозрению в модернизации оружия. Он заявил, что после задержания трое силовиков подвергли его пыткам с использованием электрошокера и швабры. Заявление о пытках Магомедова было направлено в Следственный комитет, интересы Магомедова представляют девять адвокатов бюро "Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры".

Магомедов заявил адвокатам и следствию, что силовики, надев резиновую перчатку на швабру, вставили ее ему в задний проход. Управление МВД по Московской области заявило 27 января, что проверка не подтвердила информацию о противоправных действиях "против половой неприкосновенности" задержанного, а по жалобе на применение электрошокера проверка продолжается.

Следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках Магомеда Магомедова, сообщил сегодня в своем телеграм-канале адвокат Сергей Узденский, отметив, что защита получила копию постановления.

Решение будет обжаловано, если прокуратура не проявит хоть какую-то долю здравого смысла и не отменит его

"Этот документ войдет в историю как образец безоговорочного доверия органов Следственного комитета словам должностных лиц МВД без какой-либо реальной проверки их доводов. Пока мы не ознакомились с самим материалом проверки, так как его, естественно, сразу же направили в прокуратуру для проверки законности и обоснованности принятого решения. Разумеется, это решение будет обжаловано, если прокуратура не проявит хоть какую-то долю здравого смысла и не отменит его самостоятельно", - написал он.

Узденский подчеркнул, что адвокаты "на миллиард процентов уверены" в том, что пытки, о которых говорил Магомедов, действительно происходили. "Мы считаем, что этому получено достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. […] Ждем решения прокуратуры", - говорится в публикации.

Напомним, 27 января суд в подмосковном Видном отправил Магомеда Магомедова под арест. На заседании стало известно, что Магомедов подозревается не только в незаконном изготовлении оружия (статья 223 УК РФ), но и в незаконном хранении (статья 222 УК РФ). Представители обвинения заявили в суде, что Магомедов - родственник сторонников запрещенной террористической организации "Исламское государство", которые находятся в розыске и проживают в Сирии. Силовики в суде не привели аргументов в пользу версии о связях Магомедова с террористической организацией.

Адвокаты обжаловали решение об аресте Магомедова. Версия следствия необоснованна, а часть документов сфальсифицирована, указали они, подчеркнув, что даже под пытками Магомедов не дал признательных показаний.

Магомед Магомедов родился в Дагестане, но с раннего возраста живет в Москве. Поводом для задержания стало подозрение в переделке травматического пистолета в боевой, поскольку он занимается скупкой, коллекционированием и продажей охолощенного оружия, лишенного возможности стрелять.

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Автор: "Кавказский узел"

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