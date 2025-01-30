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17:15, 30 января 2025

Защита обжаловала решение суда об аресте Магомедова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Версия следствия по делу уроженца Дагестана Магомеда Магомедова необоснованна, а часть документов сфальсифицирована, указали адвокаты в апелляции, подчеркнув, что даже под пытками Магомедов не дал признательных показаний.

Как писал "Кавказский узел", 27 января суд в подмосковном Видном отправил под арест уроженца Дагестана Магомеда Магомедова. На заседании стало известно, что Магомедов подозревается не только в незаконном изготовлении оружия (статья 223 УК РФ), но в незаконном хранении оружия (статья 222 УК РФ). Представители обвинения заявили в суде, что Магомедов - родственник сторонников ИГИЛ*, которые находятся в розыске и проживают в Сирии. Силовики в суде не привели аргументов в пользу версии о связях уроженца Дагестана Магомеда Магомедова с террористической организацией. Защита Магомедова не согласилась с решением о его аресте.

Живущий в Москве уроженец Дагестана Магомед Магомедов был задержан по подозрению в модернизации оружия. Он заявил, что после задержания трое силовиков подвергли его пыткам с использованием электрошокера и швабры. Заявление о пытках Магомедова направлено в Следственный комитет. Интересы Магомедова представляют девять адвокатов бюро "Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры".

Адвокаты Магомеда Магомедова, обвинившего силовиков в пытках, обжаловали решение суда об аресте.

"В жалобе мы указали на необоснованность версии следствия. И на то, что материалы, которые они добыли, были получены без адвоката, которого не допускали. Даже под пытками Магомедов не дал признательных показаний. Тем не менее, под пытками с ним проводили следственные действия. Также мы сослались на документ, который не имеет никакой юридической силы и не может быть основанием для суда при принятии решения", - рассказал адвокат Михаил Мушаилов корреспонденту "Кавказского узла".

Ставка сделана на то, что люди подумают, ага, вот у него связи с ИГИЛ*, значит, так ему и надо

По его словам, справка из ФСБ о том, что "некие родственники Магомеда находятся в розыске и причастны к ИГИЛ*, а сам он поддерживает с ними общение" стала косвенным обстоятельством для избрания меры пресечения в отношении Магомедова.

"Никаких обвинений, фактов его общения с людьми, имеющими отношения к этой организации, нет. Это просто было использовано для того, чтобы получить общественную лояльность к пыткам, поскольку <порой> думают, что к отдельным категориям людей применять пытки – это нормально. Ставка сделана на то, что люди подумают, ага, вот у него связи с ИГИЛ*, значит, так ему и надо. Кроме этого многие депутаты, которые обращались в разные структуры по вопросу пыток в отношении Магомедова, сейчас перестали действовать. Ну и конечно, это было основание для суда, чтобы принять решение об аресте", - отметил он.

Что касается медицинской справки, которая якобы не показала никаких повреждений у Магомедова в результате пыток, она является сфабрикованной, уверена защита.

"Это поддельная медицинская справка. Врачи просто выдали справку силовикам, а те вписали туда то, что посчитали нужным. Результатов настоящей медицинской экспертизы еще нет и никто не может сказать, какие будут результаты. Пока он чувствует себя нормально", - подчеркнул Мушаилов.

Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и пыток Магомеда по-прежнему не возбуждено

Против Магомеда Магомедова уже выдвинуты официальные обвинения, сообщил адвокат Сергей Узденский

"Вчера <29 января> ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении и изготовлении оружия. Про экстремизм, терроризм или что-либо подобное ни слова. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и пыток Магомеда по-прежнему не возбуждено", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Внимание главы Дагестана к заявлению уроженца республики Магомеда Магомедова о пытках силовиками в Подмосковье способно отразиться на расследовании, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, Магомед Магомедов родился в Дагестане, но с раннего возраста живет в Москве. Поводом для задержания стало подозрение в переделке травматического пистолета в боевой, поскольку он занимается скупкой, коллекционированием и продажей охолощенного оружия, лишенного возможности стрелять.

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* запрещенная в России террористическая организация.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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