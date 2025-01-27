Аналитики оценили перспективы расследования пыток Магомедова

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Внимание властей Дагестана к заявлению уроженца республики Магомеда Магомедова о пытках силовиками в Подмосковье способно отразиться на расследовании, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня суд в подмосковном Видном отправил под арест уроженца Дагестана Магомеда Магомедова. На заседании стало известно, что Магомедов подозревается не только в незаконном изготовлении оружия (статья 223 УК РФ), но в незаконном хранении оружия (статья 222 УК РФ). Представители обвинения заявили в суде, что Магомедов - родственник сторонников ИГИЛ*, которые находятся в розыске и проживают в Сирии. Силовики в суде не привели аргументов в пользу версии о связях уроженца Дагестана Магомеда Магомедова с террористической организацией. Защита Магомедова не согласилась с решением о его аресте.

Живущий в Москве уроженец Дагестана Магомед Магомедов был задержан по подозрению в модернизации оружия. Он заявил, что после задержания трое силовиков подвергли его пыткам с использованием электрошокера и швабры. Заявление о пытках Магомедова направлено в Следственный комитет. Интересы Магомедова представляют девять адвокатов бюро "Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры".

Политолог, руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Альберт Эседов, председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев и ветеран следственных органов из Дагестана Магомед прокомментировали "Кавказскому узлу", помогает ли резонанс жертвам пыток в подобных делах.

В случае Магомедова общественный резонанс в какой-то мере сказался на расследовании пыток, считает Альберт Эседов.

"На ситуацию отреагировали глава региона Сергей Меликов и омбудсмен республики Запир Алхасов, что добавляет шансов к вероятности более детального рассмотрения фактов возможных преступлений, совершенных силовиками. Обвиняемые в данных действиях полицейские рассчитывали именно на то, что жертва не будет сообщать о случившемся. Как бы ни хотелось не переводить произошедшее в межнациональную плоскость, проглядывается и такая вероятность, что применяли насилие в отношении дагестанца именно по этому признаку", - считает Эседов.

Магомедов ранее заявил адвокатам и следствию, что силовики, надев резиновую перчатку на швабру, вставили ее ему в задний проход. Управление МВД по Московской области заявило сегодня, что проверка не подтвердила информацию о противоправных действиях "против половой неприкосновенности" задержанного, а по жалобе на применение электрошокера проверка продолжается.

В то же время, по словам Эседова, от постпредства Дагестана в Москве не поступило никакой реакции.

Шамиль Хадулаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что общественный резонанс в данном случае в связи с заявлением главы Дагестана может помочь следствию более детально разобраться в ситуации.

"Следует учесть, что Магомедов обвиняется по тяжким статьям Уголовного кодекса. Будем следить за ходом разбирательства по данному делу и к каким выводам оно проведет", - сказал Хадулаев.

Ветеран следственных органов из Дагестана Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что взятие расследования уголовного дела под контроль председателем Следственного комитета или министром МВД говорит о том, что оно будет расследовано более тщательно, об этом будет докладываться лично главе ведомства.

"В таком случае будет трудно, хотя и возможно, скрыть какие-то факты, так как в случае выявления недобросовестных действий сотрудника правоохранительных органов ему грозит ответственность, вплоть до увольнения. Поэтому общественный резонанс, обращение взять уголовное дело под контроль, несомненно, влияют на более справедливое расследование. Хотя не факт, что так и произойдет, учитывая "корпоративную солидарность" сотрудников силовых ведомств", - считает ветеран силовых структур.

Напомним, Магомед Магомедов родился в Дагестане, но с раннего возраста живет в Москве. Поводом для задержания стало подозрение в переделке травматического пистолета в боевой, поскольку он занимается скупкой, коллекционированием и продажей охолощенного оружия, лишенного возможности стрелять.

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