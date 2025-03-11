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22:56, 11 марта 2025

Бывший соратник Иванишвили арестован в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бизнесмен Гиорги Чикваидзе, который ранее поддерживал "Грузинскую мечту", а затем стал ее оппонентом, арестован в зале суда. Он назвал свое преследование по делу о присвоении средств политически мотивированным.

В Грузии был арестован в зале суда бизнесмен Гиорги Чикваидзе — бывший соратник, а ныне оппонент почетного председателя партии "Грузинская мечта" и неформального лидера страны Бидзины Иванишвили. Гиорги Чикваидзе обвиняется в присвоении крупных сумм денег. Суд изменил принятое в отношении него решение и постановил заключить бизнесмена под стражу вместо установленного ранее залога, сообщило сегодня JamNews.

Судья Иза Келенджеридзе объяснила это тем, что обвиняемый может уклониться от правосудия. 

Расследование в отношении Гиорги Чикваидзе и его партнера Иракли Папиашвили было начато на основании жалобы компании ELT Building по факту мошеннического присвоения ими крупных сумм, принадлежащих компании.

Сам Чикваидзе, который долгие годы поддерживал партию "Грузинская мечта", а потом стал активным участников протестов против нее, утверждает, что инкриминируемое ему обвинение является политически мотивированным преследованием со стороны властей.

Также, по словам бизнесмена, что располагает доказательствами, подтверждающими связи Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты" с российскими спецслужбами, говорится в публикации.

Чикваидзе заявлял, что он финансово поддерживает проевропейские демонстрации, оплачивает лечение пострадавших протестующих, сообщил сегодня Telegram-канал Tbilisi Life.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более трех месяцев.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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