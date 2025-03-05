Житель Азербайджана ранен при взрыве гранаты

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Взрыв ручной гранаты произошел в зоне бывшего карабахского конфликта, житель Азербайджана получил ранение руки.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля 61-летний житель Агдамского района Наги Иманов получил ранение при взрыве противопехотной мины и был госпитализирован в Бардинскую больницу. Мужчина пострадал в неразминированной зоне села Улубаба Ходжалинского района, когда посещал места, где в ходе карабахского конфликта в начале 1990-х годов погибли его близкие родственники. C учетом этого инцидента число жертв подрыва мин в Азербайджане после карабахской войны 2020 года достигло 383.

На территории села Сос Ходжавендского района произошел взрыв, говорится в совместном сообщении генеральной прокуратуры, МВД и Национального агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана.

“Житель села Айбасанлы Физулинского района Садыгов Али Алахбар оглы, 2002 года рождения, в результате взрыва взрывного механизма ручной гранаты получил ранение левой руки. В прокуратуре Ходжавендского района по факту проводится расследование", - говорится в пресс-релизе.

Генпрокуратура, МВД и ANAMA вновь призвали граждан "соблюдать правила безопасности, не прикасаться к опасным предметам, обращать внимание на знаки минной опасности и не заходить в незнакомые места".

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики отметили, что разминирование территорий после боевых действий в Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс.

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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