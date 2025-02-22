Состояние раненного при взрыве в Азербайджане названо тяжелым

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Врачи назвали тяжелым состояние жителя Агдамского района, получившего травмы при взрыве мины в зоне бывшего карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля 61-летний житель Агдамского района Наги Иманов получил ранение при взрыве противопехотной мины и был госпитализирован в Бардинскую больницу.

Мужчина пострадал в неразминированной зоне села Улубаба Ходжалинского района, когда посещал места, где в ходе карабахского конфликта в начале 1990-х годов погибли его близкие родственники. C учетом этого инцидента число жертв подрыва мин в Азербайджане после карабахской войны 2020 года достигло 383.

Состояние Наги Иманова, госпитализированного в отделение неотложной помощи Бардинской центральной районной больницы, оценивается как тяжелое, сообщило сегодня Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями в ответ на запрос агентства Trend.

"Продолжается лечение пациента, у которого диагностированы разрывная травма, травматическая ампутация нижней трети правой голени и постгеморрагический шок (шок после острой кровопотери. – Прим. "Кавказского узла") тяжелой степени. Состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики отметили, что разминирование территорий после боевых действий в Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс.

Президент Азербайджана в октябре 2022 года заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование понадобится 30 лет. Затраты на это он оценил в 25 миллиардов долларов. Общественные организации Азербайджана в августе 2023 года обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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