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23:58, 4 марта 2025

Бувайсар Сайтиев похоронен в Новокули

Множество людей пришли проститься с Бувайсаром Сайтиевым. Стоп-кадр видео РИА "Дагестан" от 04.03.25, https://t.me/agiprd/22744?single.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Похороны трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сатиева прошли сегодня в дагестанском селе Новокули.

Как писал "Кавказский узел", в Москве в возрасте 49 лет умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе чеченского происхождения Бувайсар Сайтиев, который родился в Дагестане. Рамзан Кадыров встретил тело Бувайсара Сайтиева в аэропорту Грозного и объявил трехдневный траур в связи со смертью спортсмена.  Гроб с телом погибшего  был доставлен в Хасавюрт.

Множество дагестанцев пришли проститься с трехкратным олимпийским чемпионом Бувайсаром Сайтиевым, похороны которого прошли в его родовом селе Новокули (Чаравали) Новолакского района. На похоронах присутствовали члены правительства Дагестана, депутаты разного уровня, главы городов и районов, именитые спортсмены в том числе из других регионов и стран, общественные и религиозные деятели, рядовые дагестанцы, сообщила сегодня администрация главы Дагестана.

На похоронах присутствовал муфтий Чечни Салах Межиев. Под его руководством "верующие совершили коллективный джаназа-намаз",, после о этого собравшиеся направились на кладбище, проинформировало сегодня Духовное управление мусульман Чечни.

Село Ярыксу-Аух  в 1943 году было определено районным центром вновь созданного Ауховского района. После депортации чеченцев в 1944 году район был переименован в Новолакский. Село получило наименование Новокули в 1955 году. Новокули и Чаравали входят в состав Новокулинского сельского поселения, следует из информации на сайте муниципального образования. 

Бувайсар Сайтиев после спортивной карьеры с 2016 по 2021 год был депутатом Госдумы, одной из основных его тем было восстановление Ауховского района. В 2018 году Сайтиев стал инициатором создания Общественного совета чеченцев для исполнение программы переезда лакского населения Новолакского района на новое место. В июле 2021 года Сайтиев стал инициатором законопроектов о поправках в федеральный закон "О вынужденных переселенцах", расширяющий список имеющих право на получение жилья от государства, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами. В 1957 году чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

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Автор: "Кавказский узел"

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