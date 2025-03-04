Бувайсар Сайтиев

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Родившийся в Дагестане чеченец по происхождению Бувайсар Сайтиев - один из самых титулованных борцов вольного стиля в истории, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, родился 11 марта 1975 года в Хасавюрте, умер 2 марта 2025 года в Москве.

Биография

Родился 11 марта 1975 года в Хасавюрте в семье Хамида и Белижи Сайтиевых. Отец Бувайсара был каменщиком, погиб в 1988 году в автокатастрофе, мать (уроженка с. Энгеной Ножай-Юртовского района Чечни) одна воспитывала четверых сыновей и двух дочерей. По словам Бувайсара Сайтиева, его предки жили в селе Центарой (сейчас Ножай-Юртовский район), а лет 150-170 назад перебрались в Аух. Принадлежит к тайпу цонтарой.

Пусть к пьедесталу

Заниматься вольной борьбой начал с шести лет в 1982 году. Сначала занимался в СДЮШОР ДСО «Урожай», а затем ФСО Профсоюзов у тренеров С. Р. Гашимова и братьев Ирбайхановых.

В 1989 году стал мастером спорта СССР. В 1990 году уехал учиться в спортивный интернат Новокузнецка. В 1991 году на юношеском первенстве СССР (последнем в истории) стал чемпионом.

После окончания средней школы в Хасавюрте переехал в Красноярск, с 1993 года стал заниматься в школе высшего спортивного мастерства по видам борьбы им. Д. Г. Миндиашвили. Его тренерами были Д. Г. Миндиашвили, Г. Л. Бахтуридзе, С. Г. Хачикян.

В 1995 году впервые выиграл чемпионат мира, впоследствии повторил этот успех ещё пять раз. Выигрывал чемпионаты Европы 1996-2001 и 2006 годов, четырёхкратный чемпион России.

Завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Стал первым чеченцем, завоевавшим золотую олимпийскую медаль и самым молодым в истории олимпийским чемпионом по вольной борьбе. С 1995 по 2000 годы не проиграл ни одной схватки. Стал чемпионом летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, победив в финале Геннадия Лалиева из Казахстана. В 2008 году стал трёхкратным олимпийским чемпионом, выиграв золотую медаль в весовой категории до 74 кг на Олимпиаде 2008 года в Пекине. В финальной схватке Сайтиев взял верх над Сосланом Тигиевым из Узбекистана

Пять раз признавался Международной федерацией объединённых стилей борьбы лучшим борцом вольного стиля в мире (1996, 1997, 1998, 2003, 2005).

26 мая 2009 года Бувайсар Сайтиев заявил о завершении своей спортивной карьеры.

После ухода из большого спорта

В 2016 году избран Депутатом Государственной думы VII созыва, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи .

Советник глав Чечни и Дагестана.

Скончался 2 марта 2025 года в больнице в Москве.

В Чечне объявлен траур с 3 по 5 марта в связи со смертью Бувайсара Сайтиева.

Будет похоронен в Дагестане в родовом с. Новокули (Ярыксу-Аух).

Примечания