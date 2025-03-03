Трехдневный траур объявлен в Чечне в связи со смертью Сайтиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров встретил тело Бувайсара Сайтиева в аэропорту Грозного и объявил трехдневный траур в связи со смертью спортсмена.

Как писал "Кавказский узел", в Москве в возрасте 49 лет умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе чеченского происхождения Бувайсар Сайтиев, который родился в Дагестане.

Рамзан Кадыров объявил трехдневный траур в связи со смертью Бувайсара Сайтиева, сообщило сегодня ЧГТРК. Грозный". Как следует из текста указа, 3, 4 и 5 марта в связи с кончиной "великого спортсмена, ставшего при жизни легендой и кумиром миллионов людей" на всей территории Чечни будут приспущены флаги России и Чечни. Также в указе содержится рекомендация организациям культуры и телекомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Тело Сайтиева сегодня вечером было доставлено в аэропорт Грозного, его встретили глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий Чечни Салах Межиев, глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев и другие, следует из видео, опубликованного Telegram-каналом "ЧП Грозный".

В другом сообщении указано, что тело Сайтиева доставили в Дагестан*. На приложенном к публикации видео насчитывается не менее 30 легковых автомобилей, которые едут по улице населенного пункта.

Тело Бувайсара Сайтиева доставили в его родной Хасавюрт, похороны пройдут 4 марта, сообщило сегодня ТАСС. Агентство со ссылкой на главу Новолакского района Дагестана Маммати Гамзатова, сообщило, что тазият (выражение семье соболезнования - прим. "Кавказского узла") проходит в микрорайоне Олимпийский города Хасавюрт, похоронен Сайтиев будет на территории села Новокули (Чаравали) Новолакского района Дагестана (ранее село Ярыксу Ауховского района республики).

На сайте Новолакского района указано, что село Ярыксу-Аух в 1943 году было определено районным центром вновь созданного Ауховского района. После депортации чеченцев район был переименован в Новолакский. Село получило наименование Новокули в 1955 году. Село Чаравали входит в состав Новокулинского сельского поселения, следует из информации на сайте муниципального образования.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сегодня днем сообщал РИА "Новости", что вероятнее всего Сайтиева похоронят в Хасавюрте, где похоронен его отец.

Ранее сегодня глава Мингпечати Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что организацией перевозки тела погибшего спортсмена занимались депутаты Госдумы из Чечни во главе с Адамом Делимхановым, а фонд Кадырова нанял частный самолет из Москвы до Грозного.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Президент России Владимир Путин выразил родным и близким Сайтиева соболезнования.

Глава государства отметил, что ушёл из жизни легендарный представитель отечественной школы вольной борьбы, трёхкратный олимпийский чемпион, непревзойдённый победитель и триумфатор мировых первенств. "Все, кто знал Бувайсара Хамидовича, искренне уважали его не только как талантливого спортсмена, но и как яркого, неординарного, целеустремлённого человека", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Сайтиев завоевывал "золото" на Олимпиадах в 1996, 2004 и 2008 году в весовой категории до 74 килограммов. Также он шесть раз выигрывал чемпионат мира и шесть раз - чемпионат Европы, сообщает "Коммерсант".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* в текст внесены уточнения

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.