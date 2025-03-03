Трехкратный олимпиский чемпион по вольной борьбе из Дагестана умер в Москве

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В Москве умер трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе чеченского происхождения Бувайсар Сайтиев, который родился в Дагестане.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет.

О смерти спортсмена сообщила Федерация спортивной борьбы России 2 марта. По словам президента федерации Михаила Мамиашвили, Сайтиев умер в Москве.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца в результате интоксикации. Сайтиев страдал от болезни легких и употреблял лекарства с опиатами. С отравлением опием его госпитализировали, он умер в больнице, пишет "Газета.ру".

Заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов сообщил, что Сайтиев будет похоронен в Хасавюрте. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале назвал Сайтиева "олицетворением кавказского духа". "Его имя навсегда вписано в историю мировой борьбы золотыми буквами. Он многократно поднимал флаг России на крупнейших международных аренах, защищая честь нашего народа и государства", - написал он.

Сайтиев завоевывал "золото" на Олимпиадах в 1996, 2004 и 2008 году в весовой категории до 74 килограммов. Также он шесть раз выигрывал чемпионат мира и шесть раз - чемпионат Европы, сообщает "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2016 году в чеченском селе Чишки было найдено тело вице-президента Федерации спортивной борьбы России Адлана Вараева, он пропал после падения в пропасть реки Аргун.

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