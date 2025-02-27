RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:07, 27 февраля 2025

Игбал Абилов оставлен под стражей

Игбал Абилов. Фото: Ульвия Али https://www.meydan.tv/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отказал талышскому исследователю Игбалу Абилову в переводе под домашний арест, а также в ходатайстве о проведении процесса в открытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. Абилов не признает вину. 18 февраля дело Абилова дошло до суда.

Активисты сочли дело Абилова преследованием поборников прав талышей. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования талышской культуры. Обвинение в госизмене, предъявленное Игбалу Абилову, выглядит неубедительным и стало эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

26 февраля Ленкоранский суд по тяжким преступлениям под председательством Хаммеда Нуриева провел подготовительное заседание по делу Абилова. Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимова, Абилов и защита присоединились к процессу в онлайн режиме из Бакинского СИЗО-1 в связи с тем, что суд находится в городе Ленкорань - в 260 км от Баку.

По ее словам, сторона защиты ходатайствовала о переводе Абилова под домашний арест в связи с завершением предварительного следствия и "устранением оснований доя содержания его под стражей по причине возможностей воздействовать на ход расследования". Кроме того, добавила адвокат, защита просила обеспечить проведение открытого судебного процесса над Абиловым.
 
Однако оба ходатайство были оставлены без удовлетворения, и суд назначил слушания по существу на 7 марта, сказала Рагимова.

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о проведении заседания по делу Абилова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Уголовное преследование Игбала Абилова вызвало заметный резонанс в мире. Акции в его поддержку проходили в Вильнюсе, Гааге, Варшаве и Страсбурге. В защиту Игбала Абилова выступали правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch, Общественный совет талышей Азербайджана, азербайджанский "Комитет солидарности во имя справедливости" и талышские организации России.

Союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" включил Игбала Абилова в список политзаключенных. Ученый "стал жертвой исследований культуры и этнографии национальных меньшинств", поскольку представители властей Азербайджана "все еще видят в подобной деятельности предпосылки для разжигания сепаратизма", пояснил сокоординатор организации Эльшан Гасанов.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:36, 27 февраля 2025
Кадыров нашел два объяснения санкций против своей матери
04:09, 27 февраля 2025
Житель Калмыкии заподозрен в разжигании национальной вражды
00:13, 27 февраля 2025
Контрактник из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
14:18, 26 февраля 2025
Контрактник из Володарского района убит на Украине
13:29, 26 февраля 2025
1
 Бывший глава Астрахани приговорен к колонии
12:20, 26 февраля 2025
Два бойца из Ингушетии убиты в военной операции
Все события дня
Новости
13:33, 27 февраля 2025
Гусейн Абдуллаев приговорен к 9 годам лишения свободы
23:38, 26 февраля 2025
Жители и власти Азербайджана вспомнили жертв ходжалинской трагедии
Рубен Варданян в суде. Скриншот фото APA от 25.02.25, https://ru.apa.az/proisshestvie/nacalos-sudebnoe-rassledovanie-ugolovnogo-dela-po-obvineniyu-rubena-vardanyana-obnovleno-603799
21:02, 26 февраля 2025
Защита обвинила суд в бесчеловечном обращении с Варданяном
Руфат Сафаров. Фото: https://haqqin.az/news/334602
17:11, 26 февраля 2025
Суд отказался перевести Руфата Сафарова под домашний арест
Азиз Оруджев. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/zhurnalista-aziza-orudzheva-mogut-posadit-na-7-let/
15:02, 26 февраля 2025
Журналист Оруджев приговорен в Баку к двум годам колонии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:42, 27 февраля 2025
Ветер с Апшерона
4
О том, как опасно журналистам служить политике
Фото
14:43, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Высшая справедливость - ее нет, но может немножно появилась?
Фото
14:48, 24 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
После 23 февраля сразу 24-е - непустой символизм
Все блоги
Справочник
Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

На вокзале. 1957 год Фрунзе. Жители села Юрт-Аух. Фото: Общественное достояние https://ru.wikipedia.org/ Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Блогеры
Фото
08:42, 27 февраля 2025
Ветер с Апшерона
4
О том, как опасно журналистам служить политике
Фото
14:43, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Высшая справедливость - ее нет, но может немножно появилась?
Фото
11:55, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Россия в Ходжалинском геноциде
Фото
11:19, 26 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Страх от пальмового масла
Фото
20:06, 25 февраля 2025
Ветер с Апшерона
Правовые извращения самых гуманных судов
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Избиение педагогом ученика. Скриншот видео https://chechnyatoday.com/news/383167
26 февраля 2025, 18:46
Гимназия в Чечне закрыта после избиения педагогом учеников

Уборка мазута на пляже Краснодарского края. Фото: оперштаб Кубани
26 февраля 2025, 15:45
Выбросы мазута найдены на 10 пляжах Краснодарского края

Шахназ Бейляргызы. Фото: https://haqqin.az/news/341128
26 февраля 2025, 13:00
Защита убедила суд перевести Бейляргызы под домашний арест

Подросток с ножом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
26 февраля 2025, 10:04
Школьник задержан в Дагестане за ножевое ранение одноклассника

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше