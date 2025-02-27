Игбал Абилов оставлен под стражей

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Суд отказал талышскому исследователю Игбалу Абилову в переводе под домашний арест, а также в ходатайстве о проведении процесса в открытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. Абилов не признает вину. 18 февраля дело Абилова дошло до суда.

Активисты сочли дело Абилова преследованием поборников прав талышей. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования талышской культуры. Обвинение в госизмене, предъявленное Игбалу Абилову, выглядит неубедительным и стало эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

26 февраля Ленкоранский суд по тяжким преступлениям под председательством Хаммеда Нуриева провел подготовительное заседание по делу Абилова. Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимова, Абилов и защита присоединились к процессу в онлайн режиме из Бакинского СИЗО-1 в связи с тем, что суд находится в городе Ленкорань - в 260 км от Баку.

По ее словам, сторона защиты ходатайствовала о переводе Абилова под домашний арест в связи с завершением предварительного следствия и "устранением оснований доя содержания его под стражей по причине возможностей воздействовать на ход расследования". Кроме того, добавила адвокат, защита просила обеспечить проведение открытого судебного процесса над Абиловым.



Однако оба ходатайство были оставлены без удовлетворения, и суд назначил слушания по существу на 7 марта, сказала Рагимова.

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о проведении заседания по делу Абилова. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.