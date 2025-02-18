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00:57, 18 февраля 2025

Дело Игбала Абилова дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело против талышского исследователя Игбала Абилова поступило в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям, подготовительное заседание назначено на 26 февраля. Рассмотрение дела в региональном суде создало логистические трудности для адвокатов ученого.  

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. Абилов не признает вину. 

Активисты сочли дело Абилова преследованием поборников прав талышей. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования талышской культуры. Обвинение в госизмене, предъявленное Игбалу Абилову, выглядит неубедительным и стало эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

Уголовное дело против Игбала Абилова поступило на рассмотрение Ленкоранского суда по тяжким преступлениям, подготовительное заседание по делу назначено на 10.40 (09.40 мск) 26 февраля, председательствующий судья - Хаммед Нуриев, говорится в сообщении общественного Комитета защиты прав Абилова.

Несмотря на то, что следствие проводилось в столице, дело Абилова, вопреки ожиданиям защиты, будет рассматриваться не в Бакинском суде по тяжким преступлениям, а в региональном специализированном суде, обратил внимание адвокат исследователя Фариз Намазлы.

"Они (следственный орган) обосновывают направление дела в региональный суд тем, что Абилов был задержан в Масаллинском районе, который территориально относится к юрисдикции Ленкоранского суда по тяжким преступлениям. Хотя дело могли бы рассматривать в Баку, ведь меру пресечения избирал и продлевал суд в столице", - сказал Намазлы корреспонденту "Кавказского узла". 

По его словам, проведение процесса в Ленкорани создает трудности для  адвокатов. "Это означает, что каждый раз нам придется ехать три часа в Ленкорань и обратно столько же - в Баку", - пояснил Намазлы.

Он отметил, что на подготовительном заседании защита планирует выдвинуть ряд ходатайств, однако адвокат воздержался преждевременно раскрывать их содержание. Намазлы подчеркнул, что Абилов отвергает выдвинутые против него обвинения.

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям "Кавказскому узлу" подтвердили, что подготовительное заседания по делу Абилова назначено на 26 февраля. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

25 июля 2024 года несколько провластных СМИ Азербайджана опубликовали сообщение по делу Абилова без указания источника. Согласно этому сообщению, Абилову инкриминируется выполнение заданий "представителей органов спецслужб Армении на территории третьей страны" и "под их контролем совершение действий, направленных на разжигание ненависти и вражды на этнической почве на территории Азербайджанской Республики". "В ходе судебного процесса, наряду с другими доказательствами, были обнародованы "секретные переговоры и сделки, проведенные Игбалом Абиловым по Skype с руководителем кафедры востоковедения Ереванского государственного университета и директором действующего в Армении Института востоковедения Гарником Асатряном, ведущим целенаправленную работу против территориальной целостности Азербайджана под контролем спецслужб Армении", – сообщило, в частности, издание Oxu.az.

Уголовное преследование Игбала Абилова вызвало заметный резонанс в мире. Акции в его поддержку проходили в Вильнюсе, Гааге, Варшаве и Страсбурге. В защиту Игбала Абилова выступали правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch, Общественный совет талышей Азербайджана, азербайджанский "Комитет солидарности во имя справедливости" и талышские организации России.

Союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" включил Игбала Абилова в список политзаключенных. Ученый "стал жертвой исследований культуры и этнографии национальных меньшинств", поскольку представители властей Азербайджана "все еще видят в подобной деятельности предпосылки для разжигания сепаратизма", пояснил сокоординатор организации Эльшан Гасанов.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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