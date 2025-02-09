Завершено следствие по делу этнографа Абилова

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Следователи в Азербайджане подготовили к отправке в суд уголовное дело талышского исследователя Игбала Абилова, обвиняемого в госизмене. Ученый не признал вину.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, в 2024 году приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата и был задержан по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. 19 ноября суд продлил срок его ареста еще на четыре месяца.

Активисты сочли дело Абилова преследованием поборников прав талышей. Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования талышской культуры.

Завершено предварительное следствие по делу Игбала Абилова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат ученого Фариз Намазлы.

По его словам, по итогам следствия утверждены все обвинения, которые первоначально были предъявлены Абилову. В частности, он обвиняется по статьям 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы к антигосударственной деятельности по указанию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджана.

Абилов не считает себя виновным ни по одному эпизоду

«Игбал Абилов не считает себя виновным ни по одному эпизоду обвинения. Защита также считает, что обвинения не подтверждены достоверными доказательствами», - отметил Намазлы.

Он отметил, что в ближайшие дни дело будет передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Адвокат полагает, что подготовительное судебное заседание может состояться в конце февраля или начале марта. Защита будет настаивать на оправдании Абилова.

Намазлы подчеркнул, что Абилов сохраняет бодрость духа и готов в суде отстаивать свою невиновность. Вместе с тем адвокат воздержался от более подробного комментария, пояснив, что до начала судебного следствия имеет обязательство не разглашать детали дела.

25 июля 2024 года несколько провластных СМИ Азербайджана опубликовали сообщение по делу Абилова без указания источника. Такую публикацию, в частности, разместило Oxu.az. Издание указало, что Абилову инкриминируются выполнение заданий "представителей органов спецслужб Армении на территории третьей страны" и "под их контролем совершение действий, направленных на разжигание ненависти и вражды на этнической почве на территории Азербайджанской Республики". "В ходе судебного процесса, наряду с другими доказательствами, были обнародованы "секретные переговоры и сделки, проведенные Игбалом Абиловым по Skype с руководителем кафедры востоковедения Ереванского государственного университета и директором действующего в Армении Института востоковедения Гарником Асатряном, ведущим целенаправленную работу против территориальной целостности Азербайджана под контролем спецслужб Армении", – сообщило издание.

Ученые и правозащитники выступали в защиту Абилова

Напомним, уголовное преследование Игбала Абилова вызвало заметный резонанс в мире. Акции в его поддержку проходили в Вильнюсе, Гааге, Варшаве и Страсбурге.

В декабре 2024 года американская историческая ассоциация, объединяющая около 10500 историков по всему миру, направила президенту Азербайджана письмо, в котором призвала освободить Абилова.

В защиту Игбала Абилова выступали также правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch, Общественный совет талышей Азербайджана, азербайджанский "Комитет солидарности во имя справедливости" и талышские организации России.

30 июля 2024 года два десятка ученых из разных стран призвали руководство Азербайджана остановить уголовное преследование Абилова. "Мы знаем Игбала Абилова как талантливого ученого-этнографа, который изучал в ходе полевых исследований особенности культуры различных этнических и конфессиональных групп на Южном Кавказе, в Малой Азии и на Среднем Востоке. Его интересы были сугубо научными, а цели - исключительно академическими", - заявили они.

Обвинение в госизмене, предъявленное Игбалу Абилову, выглядит неубедительным и стало эпизодом в практике преследования активистов из национальных меньшинств Азербайджана, констатировали правозащитники. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

Союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" включил Игбала Абилова в список политзаключенных. Ученый "стал жертвой исследований культуры и этнографии национальных меньшинств", поскольку представители властей Азербайджана "все еще видят в подобной деятельности предпосылки для разжигания сепаратизма", пояснил сокоординатор организации Эльшан Гасанов.

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