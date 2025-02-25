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01:23, 25 февраля 2025

Неделя с 17 по 23 февраля прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе

Сотрудники ФСБ. Скриншот видео You Tube https://www.yugopolis.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 17 по 23 февраля 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 10 по 16 февраля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Задержания

Задержан мужчина, подозреваемый в обстреле автомобиля бывшего сотрудника ГИБДД Ингушетии, сообщили сегодня в правоохранительных органах региона. "В ходе несения службы на посту "Ангара -122" сотрудниками межмуниципального отдела МВД "Сунженский" склонен к явке с повинной подозреваемый в покушении на убийство, 1990 года рождения, который добровольно выдал пистолет ПМ без боеприпасов", - цитирует источник в правоохранительных органах "Интерфакс". По его словам, оружие передано следователям. Подозреваемый - 34-летний житель села Плиево. Он, по данным полиции, приходится родственником пострадавшему. В отношении него возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК России (покушение на убийство).

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв"

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