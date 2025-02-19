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13:03, 19 февраля 2025

Подозреваемый в нападении на бывшего силовика в Ингушетии сдался полиции

Сотрудник правоохранительных органов. Фото: Следственный комитет России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина, подозреваемый в обстреле автомобиля бывшего сотрудника ГИБДД Ингушетии, задержан.

Как писал "Кавказский узел", днем 18 февраля на автодороге Карабулак - Плиево 61-летний местный житель, бывший сотрудник ГИБДД, ехавший в автомобиле, был обстрелян. Он госпитализирован в Сунже с огнестрельными ранениями. Инцидент стал вторым за четыре дня вооруженным покушением на экс-полицейского в Ингушетии.

Задержан мужчина, подозреваемый в обстреле автомобиля бывшего сотрудника ГИБДД Ингушетии, сообщили сегодня в правоохранительных органах региона.

"В ходе несения службы на посту "Ангара -122" сотрудниками межмуниципального отдела МВД "Сунженский" склонен к явке с повинной подозреваемый в покушении на убийство 1990 года рождения, который добровольно выдал пистолет ПМ без боеприпасов", - цитирует источник в правоохранительных органах "Интерфакс".

По его словам, оружие передано следователям. Подозреваемый - 34-летний житель села Плиево. Он, по данным полиции, приходится родственником пострадавшему. В отношении него возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство).

Отметим, это второе вооруженное покушение на бывшего сотрудника полиции в Ингушетии за последние несколько дней: 15 февраля был ранен бывший замначальника МВД Карабулака Илез Нальгиев.

Покушение на Нальгиева было совершено около ресторана в Сунже. МВД по Ингушетии обратилось к жителям республики с просьбой помочь в поиске нападавших.

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Автор: "Кавказский узел"

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