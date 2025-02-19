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10:33, 19 февраля 2025

Бывший силовик госпитализирован в Ингушетии после покушения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший сотрудник ГИБДД госпитализирован в Сунже с огнестрельными ранениями. Инцидент стал вторым за четыре дня вооруженным покушением на экс-полицейского в Ингушетии.

Инцидент произошел днем 18 февраля на автодороге Карабулак - Плиево. Там 61-летний местный житель, ехавший в автомобиле, был обстрелян из огнестрельного оружия. "Преступление не было доведено злоумышленником до конца по независящим от него обстоятельствам, он скрылся с места происшествия на автомобиле марки ВАЗ-21114 без государственных регистрационных знаков", - сообщило управление СКР по Ингушетии.

Потерпевший доставлен в Сунженскую районную больницу "с множественными огнестрельными ранениями в области шеи и туловища". "Ему оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе осмотра места происшествия следователями и следователями-криминалистами изъят и осмотрен автомобиль, на котором передвигался потерпевший, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и очевидцы данного преступления", - говорится в публикации на сайте ведомства. Дело расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Пострадавший - бывший сотрудник управления ГИБДД МВД по Ингушетии. Однако, по словам источника, пока нет данных о связи нападения с его бывшей профессиональной деятельностью. «Ведётся комплекс следственных действий, включая поиск подозреваемого и установление мотивов преступления», - приводит слова источника газета "Ингушетия".

Отметим, это второе вооруженное покушение на экс-сотрудника полиции в Ингушетии за последние несколько дней: 15 февраля был ранен бывший замначальника МВД Карабулака Илез Нальгиев.

Покушение на Нальгиева было совершено около ресторана в Сунже. МВД по Ингушетии обратилось к жителям республики с просьбой помочь в поиске нападавших.

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Автор: "Кавказский узел"

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