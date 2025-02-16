МВД попросило жителей Ингушетии о помощи с поиском нападавших на Нальгиева

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Силовики попросили жителей Ингушетии сообщить им любые сведения о покушении на бывшего начальника ОВД Карабулака Илеза Нальгиева, признанного ранее судом виновным в пытках задержанного.

Как информировал "Кавказский узел", ранее источники сообщили, что неизвестные совершили в Ингушетии покушение на бывшего начальника ОВД Карабулака Илеза Нальгиева.

МВД по Ингушетии обратилось к жителям республики с просьбой оказать содействие в поиске совершивших покушение на человека на окраине Сунжи возле ресторана "Терраса". В сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте" указано, что нападение было совершено 15 февраля примерно в 22.00 мск.

Располагающие какими-либо сведениями об этом инциденте могут обратиться в дежурную часть по телефону: 8(8734)55-01-54, указало ведомство.

Сотрудник правоохранительных органов Ингушетии уточнил, что в сообщении МВД речь идет о покушении на бывшего заместителя начальника Карабулакского ГОВД, отметило сегодня РИА "Новости".

Напомним, Илез Нальгиев в 2012 году был приговорен к восьми годам заключения за пытки задержанного. На него уже ранее совершались покушения – 12 января 2012 года на Нальгиева было совершено покушение в селении Сурхахи Назрановского района. Взрывное устройство сработало, когда он подошел к воротам дома, в котором проживал.

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