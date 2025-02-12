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15:43, 12 февраля 2025

Суд в Баку оставил под стражей Рамина Деко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе под домашний арест Рамина Деко, арестованного по делу Meydan TV. Защита намерена обратиться в ЕСПЧ.

Как писал «Кавказский узел»,  4 февраля суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство о переводе под домашний арест Рамина Джераилзаде (Деко), арестованного по делу Meydan TV.

6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.  6 февраля по этому же делу был арестован руководитель новостного сайта arqument.az  Шамшада Ага.

В Бакинском апелляционном суде 12 февраля состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе Деко под домашний арест.

"Никаких следственных действий не проводится. В таком случае, предварительное заключение Деко является неофициальной формой его наказания. К сожалению, апелляционный суд не принял наших доводов об отсутствии оснований для преследования Деко и содержания его под стражей. Деко сам заявил, что обвинение ложное и его преследуют за профессиональную деятельность", - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли.

По его словам, защита исчерпала возможностей обжалования предварительного заключения Деко.

"Теперь мы обратимся в ЕСПЧ для оспаривания законности досудебного ареста Рамина Деко. В отношении него по меньшей мере нарушены статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции прав и свобод человека", - сказал Керимли.

В Бакинском апелляционном суде подтвердили, что жалоба Деко оставлена без удовлетворения. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Наряду с сотрудниками Meydan TV, преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV,  Abzas Media и Kanal-13. О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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