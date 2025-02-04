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13:50, 4 февраля 2025

Суд оставил журналиста Рамина Деко под стражей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство о переводе под домашний арест Рамина Джераилзаде (Деко), арестованного по делу Meydan TV.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Журналисты арестованы. 17 января суд отказался в переводе под домашний арест Эльгюнеш и Джавадлы.

В Хатаинском районном суде Баку 4 февраля было рассмотрено ходатайство о переводе Деко под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли.

"Мера пресечения в виде ареста была избрана без всяких доказательств и улик.
Рамина Деко задержали после прибытия из Тбилиси. Выйдя из аэропорта, он сел в такси, там его и задержали. При нем была определенная сумма денег, в количестве, не создающем ни уголовную, ни административную ответственность. После задержания силовики подложили Рамину крупную сумму денег - около 30 тысяч евро. На этом основании Деко выдвинули обвинение в контрабанде. Но достоверных доказательств того, что деньги принадлежат ему, нет. Если он ввез деньги контрабандным путем, почему его не задержали в аэропорту? Он проходил через сканер, и таможенники должны быть увидеть, что при нем есть большое число купюр", - отметил Керимли.

По его мнению, расследование может проходить и без содержания Деко под стражей. "У него нет намерения скрыться, бежать. Если у него были такие замыслы, то он, зная о серийных арестах журналистов, не возвращался бы в страну. Наконец, мы аргументировали ходатайство тем, что в отношении Деко и вообще по делу Meydan TV после первичных допросов вот уже почти два месяца никаких следственных действий не проводится. В таком случае, зачем людей держать под стражей?", - рассказал Керимли.

Однако, по его словам, суд не удовлетворил ходатайство, и защита теперь подаст апелляцию.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил информацию о рассмотрении ходатайства по делу Деко. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Наряду с сотрудниками Meydan TV, преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV,  Abzas Media и Kanal-13. О преследовании журналистов рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент «Кавказского узла»

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