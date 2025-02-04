Адвокат Далгатовых пожаловалась на действия судьи

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Власти Махачкалы пока не ответили на запрос родителей Курбана Далгатова, умершего после задержания в полиции, о проведении митинга. Адвокат Далгатовых Мадина Алиева подала жалобу на действия судьи, которая удалила ее из зала суда.

Как писал "Кавказский узел", родители Кубрана Далгатова, умершего после задержания в Советском РОВД Махачкалы, направили 31 января уведомление о митинге, она недовольны результатами расследования и судебного процесса. Адвокат потерпевших Мадина Алиева заявила отвод судьи, но судья его не приняла, она удалила защитника из зала суда после того, как Алиева попыталась заявить о нарушении прав.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Дело еще двух силовиков, Атавова и Бабаева, заключивших досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. В декабре 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за причастность к смерти Курбана Далгатова, а в ноябре того же года удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине.

Мэрия Махачкалы пока не ответила родителям убитого в отделе полиции в Махачкале Курбана Далгатова, рассказала 3 февраля корреспонденту «Кавказского узла» мать погибшего Раиса Далгатова. «Пока ответа нет. Надеемся, что будет все нормально и нам разрешат выступить», - отметила она.

Далгатова выразила возмущение в связи с отстранением адвоката Мадины Алиевой, представляющей интересы Далгатовых на суде. «Два года она ведет дело, все было хорошо, и вдруг так поступили, непонятно почему. [...] Подсудимые приходят радостные и довольные, улыбаются. Видимо, надеются на «правильное» решение. Их родственников пропускают, они рядом там стоят, а наших - нет», - отметила она.

Мадина Алиева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее недавнее отстранение распространяется только на одно заседание. «Насколько я знаю, это не распространяется на следующие заседания. Жалобу на действия суда я только подала», - отметила адвокат.

По ее словам, в настоящее время на суде проходит исследование письменных доказательств. Следующее заседание по делу назначено на 12 февраля.

В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину. Согласно материалам дела, не все из них непосредственно участвовали в пытках Курбанова, сообщила в июле "Кавказскому узлу" адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи погибшего.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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