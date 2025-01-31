Родители Далгатова готовят митинг в Махачкале

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Уведомление о митинге направили в мэрию Махачкалы родители Курбана Далгатова, умершего после задержания в Советском РОВД Махачкалы. Они недовольны результатами расследования и ходом судебного процесса против 10 силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы 1 , обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Дело еще двух силовиков, Атавова и Бабаева, заключивших досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. В декабре 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за причастность к смерти Курбана Далгатова, а в ноябре того же года удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине

Уведомление о проведении митинга. направленное в мэрию Махачкалы родителями Курбана Далгатова, опубликовал сегодня Telegram-канал "Черновик". Цель публичного мероприятия - высказать недовольство проведенным предварительным следствием и проходящим судебным разбирательством" по делу о смерти Далгатова, а также тем, что суд ограничивает права потерпевших.

Митинг планируется провести 11 февраля в парке Ленинского Комсомола, заявленное число участников - до 300 человек, следует из документа.

На скамье подсудимых осталось 10 силовиков, так как один из обвиняемых Рустам Курбанов, в ноябре отправился в зону военной операции на Украине, сообщил "Черновик" на своем сайте.

На заседании 22 января, где рассматривается дело в отношении десяти силовиков, адвокат потерпевших Мадина Алиева заявила отвод судье, но судья его не приняла. 29 января судья удалила её из зала суда после того, как представитель потерпевшей стороны попыталась заявить о нарушении прав. Она в частности отметила, что ей не предоставлено место для работы по делу. "Не имею возможности участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы свидетелям, <...> у меня в одной руке находится ноутбук, на другой коленке у меня находятся мои записи, где я веду протокол судебного заседания, что недопустимо для участника судебного заседания", - приводятся ее слова в публикации.

Также она заявила, что сторона потерпевших не может сидеть рядом с адвокатами стороны защиты. Но судья не приняла возражение и сделала адвокату замечание. Адвокат попросила судью не делать ей замечание, так как это недопустимо. В ответ судья Махатилова потребовала удалиться из зала суда.

Далее рассмотрение продолжилось без участия единственного представителя потерпевших на судебном заседании, на котором исследовались письменные доказательства: протоколы осмотра места происшествия, отдела полиции, больницы и протокол осмотра трупа.

Мадина Алиева направила жалобы, председателю Верховного суда РФ, председателю Верховного суда РД, в Высшую квалификационную коллегию судей РД, председателю Советского районного суда Махачкалы, попросив привлечь Патимат Махатилову к дисциплинарной ответственности, говорится в публикации от 30 января на сайте "Черновика".

Напомним, в деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину. Согласно материалам дела, не все из них непосредственно участвовали в пытках Курбанова, сообщила в июле "Кавказскому узлу" адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи погибшего.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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