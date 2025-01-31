RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:37, 31 января 2025

Родители Далгатова готовят митинг в Махачкале

Курбан Далгатов. Фото https://chernovik.net/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уведомление о митинге направили в мэрию Махачкалы родители Курбана Далгатова, умершего после задержания в Советском РОВД Махачкалы. Они недовольны результатами расследования и ходом судебного процесса против 10 силовиков.

Как писал "Кавказский узел",  в июле  2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы , обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Дело еще двух силовиков, Атавова и Бабаева, заключивших досудебное соглашение, было выделено в отдельное производство. В декабре 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за причастность к смерти Курбана Далгатова, а в ноябре того же года удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине

Уведомление о проведении митинга. направленное в мэрию Махачкалы родителями Курбана Далгатова, опубликовал сегодня Telegram-канал "Черновик". Цель публичного мероприятия - высказать недовольство проведенным предварительным следствием и проходящим судебным разбирательством" по делу о смерти Далгатова, а также тем, что суд ограничивает права потерпевших.

Митинг планируется провести 11 февраля в парке Ленинского Комсомола, заявленное число участников - до 300 человек, следует из документа.

На скамье подсудимых осталось 10 силовиков, так как один из обвиняемых Рустам Курбанов, в ноябре отправился в зону военной операции на Украине, сообщил "Черновик" на своем сайте.

На заседании 22 января, где рассматривается дело в отношении десяти силовиков, адвокат потерпевших Мадина Алиева заявила отвод судье, но судья его не приняла. 29 января судья  удалила её из зала суда после того, как представитель потерпевшей стороны попыталась заявить о нарушении прав. Она в частности отметила, что ей  не предоставлено место для работы по делу. "Не имею возможности участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы свидетелям, <...> у меня в одной руке находится ноутбук, на другой коленке у меня находятся мои записи, где я веду протокол судебного заседания, что недопустимо для участника судебного заседания", - приводятся ее слова в публикации.

Также она заявила, что сторона потерпевших не может сидеть рядом с адвокатами стороны защиты. Но судья не приняла возражение и сделала адвокату замечание. Адвокат попросила судью не делать ей замечание, так как это недопустимо. В ответ судья Махатилова потребовала удалиться из зала суда.

Далее рассмотрение продолжилось без участия единственного представителя потерпевших на судебном заседании, на котором исследовались письменные доказательства: протоколы осмотра места происшествия, отдела полиции, больницы и протокол осмотра трупа.

Мадина Алиева направила жалобы, председателю Верховного суда РФ, председателю Верховного суда РД, в Высшую квалификационную коллегию судей РД, председателю Советского районного суда Махачкалы, попросив привлечь Патимат Махатилову к дисциплинарной ответственности, говорится в публикации от 30 января на сайте "Черновика".

Напомним, в деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину.  Согласно материалам дела, не все из них непосредственно участвовали в пытках Курбанова, сообщила в июле "Кавказскому узлу" адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи погибшего.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
15:26, 31 января 2025
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
Задержание. Фото pixabay.com
05:11, 31 января 2025
Уроженец Дагестана задержан за поджог на железной дороге в Подмосковье
Врач снимает перчатки. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
21:42, 30 января 2025
Врачи отстранены от работы после смерти роженицы в Дербенте
Надырхан Кадирханов. Фото: Телеграм-канал "Криминальная хроника"
19:22, 30 января 2025
Продлен срок ареста обвиняемому в убийстве Мутаева
Тюрьма. Иллюстрация "Кавказского узла" создана при помощи программы Copilot
17:15, 30 января 2025
Защита обжаловала решение суда об аресте Магомедова
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Пресс-конференция учредителей Платформы III Республика. Фото Фаика Меджада для "Кавказского узла" Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

Блогеры
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
09:29, 17 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
рецепт от минздрава: принимать раз в год после общественного резонанса
Фото
14:33, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
71
Хабиба сняли с рейса в США. России есть чему учиться?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Ярослав Суханов. Фото: https://memopzk.org/figurant/suhanov-yaroslav-andreevich признан инагентом
31 января 2025, 16:16
Житель Белореченска признан политзаключенным

Елена Патяева. Фото: "MR7.ру" https://mr-7.ru/
31 января 2025, 14:49
Елена Патяева приговорена к обязательным работам

Руфат Алексеров. Cкриншот видео https://www.instagram.com/rufat_aleskerov_051076/reel/DC3-ihvNNl5/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
31 января 2025, 12:55
Шахтинский блогер заявил о поджоге его дома

Центризбирком Абхазии. Фото: http://abkhazinform.com/media/k2/items/cache/f238b3e121deb508beeea5de99e48990_XL.jpg
30 января 2025, 16:26
Центризбирком Абхазии отказался открыть новые участки в России

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше