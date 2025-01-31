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23:16, 31 января 2025

Боец из Ростовской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Георгий Тагадрян убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 617 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 января официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 616 бойцов из Ростовской области.

Георгий Тагадрян убит в военной операции на Украине, ему было 30 лет, следует из сегодняшнего сообщения в Telegram-канале администрации Целинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 617 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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