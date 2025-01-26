Трое бойцов из Ростовской области убиты на Украине

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Виктор Варфоломеев, Игорь Крыков и Юрий Карпов убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 616 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 21 января представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 613 бойцов из Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В зоне СВО убиты военнослужащие Виктор Варфоломеев, Игорь Крыков и Юрий Карпов, каждый из них посмертно награжден орденом Мужества. Глава Сальского района Владимир Березовский передал награды их родственникам, сообщила 22 января в своем телеграм-канале администрация района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 616 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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