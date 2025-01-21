Военный из Ростовской области убит на Украине

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Юрий Скляров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 613 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 января власти признали убитыми в военной операции как минимум 612 бойцов из Ростовской области.

Юрий Скляров убит в военной операции, сообщила сегодня администрация Красносулинского района, отчитываясь об открытии мемориального стенда в школе, где он учился.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 613 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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