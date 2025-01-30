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00:31, 30 января 2025

Боец со Ставрополья убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Валерий Егизаров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 580 бойцов из Ставропольского края. 

Как писал "Кавказский узел", к 26 января власти и силовики признали убитыми не менее 579 бойцов со Ставрополья

Валерий Егизаров убит  в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 28 января глава Арзгирского округа Алексей Палагута, отчитываясь о передаче родным бойца ордена Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 580 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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