Отчет Бабушкина о решении проблемы с вывозом мусора вызвал скепсис астраханцев

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Если жители стали вдвое меньше жаловаться на несвоевременный вывоз мусора, то это еще не означает, что эта проблема действительно решена, заявили астраханцы, комментируя в соцсети сообщение губернатора Игоря Бабушкина.

О том, что количество жалоб от астраханцев на некачественный вывоз мусора снизилось в два раза, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отчитался на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 23 января.

"Стоит задача к 2030 году оборудовать все контейнерные площадки фото-видео фиксацией. Это позволит достоверно отслеживать качество работы регоператора и соблюдение норм жителями", – заявил Бабушкин.

Слова губернатора о том, что число жалоб от жителей на некачественный вывоз мусора снизилось в два раза 23 января во "ВКонтакте" разместил паблик "Типичная Астрахань", на который подписаны более 113 тысяч пользователей. На 12.00 мск 25 января эта запись набрала 24 отметки с реакцией пользователей и 106 комментариев.

"Жители просто устали жаловаться", – заявил пользователь с ником И Маш.

"А смысл жаловаться? Плату за вывоз мусора региональный оператор ежемесячно берет, а площадки для вывоза мусора нет. Администрация открестилась от нас, так как строения на территории бывшего СНТ. Никому не принадлежим – ни городскому населению, ни частному сектору, ни СНТ. Деньги собирают, а мусор мы на машине вывозим", – пожаловалась Нина Каретникова.

"Да, жаловаться бесполезно. У нас на Казачьем дом брошенный, так за три месяца его мусором закидали так, что мимо не пройти. Баки далеко, люди жаловались, но безрезультатно. Баки ставить не хотят. Собак у нас на улице толком нет, но всё равно мусор по всей улице. Зато счета присылают и людей в долги загоняют", – отметила Анна Тренина.

"Как не стыдно говорить подобное в то время, когда на улицах города полностью отсутствуют дворники, когда ветки от спиленных деревьев и сами пни лежат на улицах города с сентября прошлого года и никто их не собирается убирать. Не мешало бы всех сотрудников администрации выводить каждую субботу на субботники по очистке территории города", – отметила Елена Стрельцова.

"Трусовский район, Военный городок, по улицам частного сектора раз в месяц вывозят. И то проезжает обычная "ГАЗелька" маленькая", – указала Любовь Орлова.

"Улицы вообще перестали чистить и подметать. Кустарники прямо на тротуарах уже растут. Старичок с тележкой едет, только перед собой бумажку или пакет поднимает, а что в стороне, его не касается", – написала Наталья Барышева.

"Да, действительно, люди меньше жалуются. Но не из-за того, что мусора меньше, а из-за убыли населения. В 2019 году было 535 тысяч жителей, а в 2024 году – 465 тысяч. На 70 тысяч стало меньше за пять лет. Уезжают как раз те, кто может жаловаться, а остаются те, кто терпит. Верный курс держите, Игорь Бабушкин – нет населения, некому жаловаться на проблемы", – сыронизировал Александр Чудин.

"У нас редко вывозят мусор. Вывезли после Нового года и все. Прошло три недели, и я не жалуюсь. Понятно за кем этот бизнес", – написал Омар Гаряев.

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы часто жалуются на проблему с благоустройством и изношенной инфраструктурой. Также горожане неоднократно самостоятельно благоустраивали территории после того, как не добились реакции властей на их обращения. Так, 19 сентября 2024 года стало известно, что жители Ленинского района самостоятельно выполнили подсыпку проезжей части, а также обустроили тротуар на одной из местных улиц.

При этом ранее они неоднократно просили власти решить проблему с разбитыми дорогами и тротуарами. 5 февраля 2024 года жители района записали видеообращение к президенту России, в котором попросили его о содействии с решением этих проблем. Не дождавшись реакции властей, 6 апреля 2024 года астраханцы самостоятельно отремонтировали проезжую часть улицы 1-я Соликамская.

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