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23:35, 23 января 2025

Активисты в Тбилиси потребовали прекратить преследование участников протестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники протеста у парламента Грузии призвали освободить всех арестованных за участие в проевропейских акциях, в том числе журналиста Никушу Кацию и врача Георгия Ахобадзе, которым суд сегодня продлил срок пребывания под стражей.

Как писал "Кавказский узел", суд в Тбилиси заключил под стражу врача Георгия Ахобадзе, задержанного после акции протеста и обвиненного в хранении наркотиков. Ахобадзе заявил, что наркотики ему подбросили.

23 января представители "Нового театра" в Тбилиси, актер которого Андро Чичинадзе находится под арестом по делу об организации насилия в ходе акций протеста, потребовали освободить "узников режима" и анонсировали акции в регионах. По окончании акции ее участники направились к парламенту Грузии.

В Тбилиси у здания парламента Грузии прошла очередная акция с требованием проведения досрочных выборов и освобождения заключённых, обвиняемых в участии в протестных акциях, длящихся с ноября 2024 года, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Сегодня собралось много народа, потому что сегодня проходил суд над журналистом Никушей Кация и Георгием Ахобадзе. Это несправедливые суды, и это сподвигло людей массово выйти на митинг", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" 32-летний дизайнер Отар.

То, что суд оставил под стражей врача Георгия Ахобадзе, всколыхнуло народ, указал юрист Ираклий. "Ахобадзе был задержан 7 декабря 2024 года, когда шел с акции, и его обвинили в незаконном хранении наркотиков. Когда был предварительный суд, он попросил, чтобы его отпустили приглядывать за больной мамой. Но суд в декабре оставил его за решеткой, в результате его мама умерла", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

Сегодня Тбилисский городской суд в очередной раз отказал врачу Георгию Ахобадзе и журналисту Никуше Кации, которые были задержаны по делам о наркотиках, в освобождении на время суда. Ахобадзе обратился к прокурору с обвинениями в том, что тот не отпустил его на свободу и назвал прокурора убийцей, матери которая не смогла в последний день увидеть сына. "Ты не позволил мне позаботиться о моей матери. Тем самым ты не дал мне возможность оказать самому важному пациенту в моей жизни ту помощь, которую получают абсолютно все мои пациенты", - привело слова Ахобадзе "Интерпрессньюс". 

20-летняя Софо, беженка из Сухуми, рассказала, что она пришла на акцию вместе с группой студентов, чтобы выступить против пророссийского правительства.

"Я являюсь беженкой на своей земле, я никогда не была в своем доме, потому что эта территория оккупирована Россией. И хотя Россия не пускает нас в свои же дома, нынешнее правительство заигрывает с Москвой, выполняет ее волю. Народ понимает, что это - не грузинское правительство, а коллаборационисты, поэтому большинство проголосовало против "Грузинской мечты". И тем не менее, эта партия украла наши голоса, а теперь незаконно держит в тюрьме тех, кто протестует. Так что мы требуем досрочных выборов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Один из участников митинга, назвавшийся Леваном, вышел на митинг со флагом США. Он объяснил свой поступок тем, что США много сделали для развития Грузии. "США показали себя как наши большие друзья. Мы не видели от США ничего, кроме помощи. И, я надеюсь, что такая политика продолжится с приходом Трампа, потому что опыт уже показал - кто бы ни пришел ко власти в США, все равно они остаются верны дружбе Грузии со Штатами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Митинг прошел без столкновений с силовиками. Около боковых входов в здание парламента стояли несколько сотрудников патрульной полиции. Проспект Руставели был перекрыт с 21.00 до полуночи ( с 20 до 23.00 мск). 

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Беслан Кмузов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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