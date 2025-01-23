Участники акции в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных

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Представители "Нового театра" в Тбилиси, актер которого Андро Чичинадзе находится под арестом по делу об организации насилия в ходе акций протеста, потребовали освободить "узников режима" и анонсировали акции в регионах.

Как писал "Кавказский узел", Новый театр имени Васо Абашидзе отменил спектакли с участием Андро Чичинадзе, арестованного по делу о протестах в Тбилиси, и потребовал освободить актера. 10 января участники акции около Тбилисского горсуда выступили в поддержку арестованных по делу о насилии на уличных протестах. В тот же день этот суд продлил арест 11 человек, в том числе актера Андро Чичинадзе, задержанных по делу об организации насилия на протестных акциях.

Акция протеста прошла сегодня у "Нового театра" имени Васо Абашидзе, проспект Агмашенебели перекрыли протестующие.

«Новый театр» имени Васо Абашидзе не проводит спектаклей уже почти два месяца в связи с тем, что актер труппы Андро Чичинадзе оказался среди демонстрантов, арестованных в декабре по делу о беспорядках во время проевропейских протестов, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Театр требовал освободить всех задержанных на акциях протеста и обвиненным по уголовным статьям "узников режима", , которых насчитывается более 50 человек до 20 января, а когда срок ультиматума истек, труппа начала собирать сторонников на протестный митинг. На призыв откликнулись множество деятелей искусства, в том числе, актеры, представляющие другие театры.

Сегодня на акции со сцены, установленной у «Нового театра» на проспекте Агмашенебели заявления в поддержку арестованных чередовались с номерами из популярных спектаклей, в некоторых из которых участвовал Чичинадзе.

Худрук "Нового театра" Давид Долиашвили предупредил, что театральный протест не ограничится Тбилиси."Стоять здесь было не нашим выбором. Мы сделали все, чтобы выйти на диалог только с прокуратурой - сначала записали видео, приостановили спектакли, потом собрали подписи, вся театральная сфера, вся грузинская культура стала поручителем, и мы благодарим всех, кто нам помог. Прокуратура это не заметила,. <...> «Новый театр» выходит в регионы - мы приедем всюду и поговорим со всеми, вы увидите, что может театр", - привело его слова "Интерпрессньюс".

На Новом театре вывесили огромные флаги Грузии и ЕС. После акции ее участники отправились шествием к проспекту Руставели, сообщило Tbilisi Life.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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