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19:22, 22 января 2025

Активисты выступили против строительства в махачкалинском парке

Махачкалинский парк. Фото: https://mkala.ru/news/2508/rekonstrukciya-parka-leninskogo-komsomola-zaversitsya-ranse-ustanovlennogo-sroka

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Строительство в парке имени Ленинского комсомола недопустимо без общественных слушаний, заявили активисты и предложили найти другое место для расширения музея Боевой славы. Администрация музея пояснила, что строительство законно, в парке разместится экспозиция о героях-дагестанцах.

Как писал "Кавказский узел", часть парка Ленинского комсомола в Махачкале была передана в аренду под строительство музея "Россия – моя история". Против строительства выступила инициативная группа махачкалинцев. 6 февраля 2017 года глава Дагестана  Рамазан Абдулатипов (возглавлял республику с 2013 по 2017 годы - прим. "Кавказского узла") заявил, что решение о месте строительства музея окончательно не принято, но счел уместным его размещение в парке. Уже 7 февраля 2017 года Рамазан Абдулатипов сообщил, что музей не будет построен в парке, для строительства выбран участок на проспекте имама Шамиля. Глава республики пояснил, что такое решение принято "после широкого общественного обсуждения".

О том, что власти республики и Махачкалы без предварительного объявления и обсуждения с горожанами запустили работы по застройке парка им. Ленинского комсомола для расширения Музея боевой славы, сообщил 21 января в своем телеграм-канале активист движения «Город наш» Арсен Магомедов.

Он сообщил, что на месте строительства уже вырублены деревья и выставлено ограждение.

"Движение «Город наш» крайне отрицательно относится к любой застройке в парках и скверах Махачкалы. Власти города и республики за последние десятилетия с треском провалили работу по борьбе с застройкой в зеленых зонах, из-за чего площади множества парков, скверов и городского Эльтавского леса многократно уменьшились. Мы уверены, что сейчас нет никакой целесообразности в уничтожении парковых зеленых зон, так как для расширения экспозиции Музея боевой славы власти могут спокойно использовать пустующие помещения в музее «Россия – моя история», - сообщил Магомедов. 

Он отметил, что активисты не против того, чтобы Музей боевой славы развивался, но необходимо найти для строительства дополнительных помещений другое место, для того, чтобы не уничтожать то, что осталось от парка Ленинского комсомола.

Магомедов напомнил, что "Город наш» как городское движение возникло в 2017 году при попытке застройки того же парка им. Ленинского комсомола для строительства музея «Россия – моя история».

Как сообщил Арсен Магомедов , «Город наш» обращается к властям Дагестана и Махачкалы с требованием немедленно остановить все работы и уничтожение зеленой зоны, в течение семи дней дать ответ о причинах и законности проводимых действий и организовать общественные слушания для учета мнения жителей Махачкалы и поиска вариантов решения проблемы. "В случае, если наши пожелания будут проигнорированы, «Город наш» подаст в установленном законом порядке заявление о проведении общегородского митинга против застройки парка Ленинского комсомола и других зеленых зон Махачкалы", - проинформировал активист. 

Земля под музеем находится в собственности Республики Дагестан, в пользовании у ГБУ РД "Национальный музей Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи", указал Магомедов в другом сообщении. "В прошлом месяце прошел тендер на реконструкцию музея на сумму 81 миллионов 571 тысячу 770 рублей", - отметил Арсен Магомедов.

Арсен Магомедов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что к вечеру 22 декабря власти города не отреагировали на обращение активистов. "Позиция общественников состоит в том, чтобы прекратить любое строительство в парках и скверах. Тем более, данный участок в парке Ленинского Комсомола находится в зоне озелененных территорий общего пользования, и, согласно регламенту данной зоны, не может застраиваться более, чем на 30%. Мы наблюдаем, что участок под музеем уже застроен на более чем на треть, значит, дальнейшее расширение площади здания незаконно", - рассказал Магомедов.

Активист движения «Город наш» Мадина Ибрагимова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что не заметила информационного щита, где бы разъяснялось о том, что планируется построить на данном участке.

"Мы не видели документов, разрешающих данное строительство, поэтому пока не можем говорить о конкретных нарушениях закона, кроме того, что беспощадно вырубаются деревья. В очередной раз власти Махачкалы, не спросив мнения жителей, выделили в зеленой зоне участок земли, вырубили деревья и начали строительство", - рассказала Ибрагимова.

Она добавила, что активисты выступают не против расширения музея, а просят выделить для него участок в месте, где нет зеленых насаждений. 

Национальный музей Республики Дагестан имени А.Тахо-Годи, в чьем ведении находится Музей боевой славы, отреагировал в своем телеграм-канале на возмущение махачкалинцев.

"Необходимость в расширении вызвана, в том числе, созданием помещений для экспозиций, рассказывающих о дагестанцах-участниках СВО, героях России из Дагестана, в целом о героических личностях, в тот или иной период времени защищавших интересы страны и республики", - проинформировали в музее.

В публикации говорится, что имеется полный пакет документов, подтверждающих законность проводимых работ, установленные нормы и правила не были нарушены. Касательно информации о вырубке деревьев, было отмечено, что «в случае спила деревьев зеленый массив будет восстановлен».

Издание «Новое дело» в своем телеграм-канале сообщило, что «шансов приостановить строительство в парке не так много, так как общественников, журналистов и активных горожан легко можно обвинить в отсутствии достаточного патриотизма». 

«Помните историю с застройкой парка в Редукторном? Люди выступали не против возведения храма, а против застройки общественной территории, которой и так в городе мало. А преподносили это так, будто бы они против строительства храма. Сейчас активисты не против расширения музея, они против застройки парковой зоны. Но властям проще пойти по легкому пути. Кому-то навесят ярлыки, кого-то запугают», - говорится в публикации.

Житель Махачкалы Ибрагим сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что по утрам совершает пробежки в парке.

"За последний год постоянно что-то тут строят, пристраивают. Я против любой застройки, этот парк единственное большое зеленое пятно на карте Махачкалы, и печально, что его хотят уничтожить", - говорит Ибрагим.

"Я с внуками часто гуляю тут. Они любят ходить среди деревьев, по зеленой зоне. Был удивлен, что начали еще одну стройку. Зачем рубить многолетние деревья? Неужели для музея нельзя найти другое место?», - согласился пенсионер Заур Насрудинович.

"Я прогуливаюсь иногда в парке с мужем и детьми. Этот музей постоянно пустует, только на 9 мая туда приводят школьников. Есть огромная территория музея «Россия – моя история», неужели туда нельзя перенести часть экспозиции? В городе итак нечем дышать, зачем уничтожать парки и скверы?", - говорит Марина.

"Я всегда иду на работу и обратно через этот парк. В последнее время тут понастроили кафе, кофеен, стоят передвижные точки общепита. Парк – это место для отдыха и прогулок в тишине, а он стал какой-то развлекательной точкой. Я против данной стройки, тем более начали ее тихо, не известив людей и не посоветовавшись с горожанами", - посетовала Хадижат, отметив, что 22 января утром наблюдала разгруженные стройматериалы и монтаж забора.

Опрос жителей Махачкалы о застройке парка ленинского комсомола не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения горожан.

Напомним, в июле 2024 года глава Дагестана  Сергей Меликов высказался о махачкалинских активистах. "Что там Арсен Магомедов (юрист, активист движения "Город наш", - прим. "Кавказского узла") пошел набирать себе баллы, к очередным выборам в Народное собрание или в Госдуму, что ли? Путь они займутся вот этими историями, создайте совместную комиссию с этими общественниками городскими переживающими, терпилами, которые за все переживают, но ничего не делают", - следует из видео. Видеозапись, в частности, была опубликована в Telegram-канале "Жемчужина юга".

Движение "Город наш" отреагировало на высказывания главы Дагестана о своих представителях, которых Сергей Меликов на опубликованных в сети видеозаписях совещания с чиновниками назвал "терпилами". Активисты напомнили Меликову слова Путина о том, что дагестанцы очень чувствительны к несправедливости и административному хамству.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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