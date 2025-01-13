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12:37, 13 января 2025

Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ахмедбек Ахмедбеков и Рустам Джабраилов из Сергокалинского района убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1197 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 12 января стало известно, что на Украине убит Руслан Магомедов из Кумторкалинского района. Он стал, по меньшей мере, 1195-м бойцом из Дагестана, который официально был признан убитым в специальной военной операции (СВО).

Семьям убитых в зоне СВО бойцов поддержку государства не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Военнослужащий Ахмедбек Ахмедбеков и Рустам Джабраилов убиты на Украине. В честь каждого из них в Сергокалинском районе открыты мемориальные плиты. В церемонии их открытия приняли участие, в том числе, родные и близкие убитых бойцов и сотрудники районной администрации, сообщил 11 декабря в своем телеграм-канале дагестанской филиал госфонда "Защитники Отечества".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1197 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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