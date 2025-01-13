Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО

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Василий Герасимов из Среднеахтубинского района убит на Украине. С начала военной операции официально признан убитым как минимум 1071 боец из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 12 января стало известно, что на Украине убит Константин Звездилин из Октябрьского района. Он стал, по меньшей мере, 1070-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Военнослужащий Василий Герасимов из Среднеахтубинского района убит в СВО, сообщил 9 января "Волгоград Онлайн" со ссылкой на главу Клетского сельского поселения Германа Шахабова.

Таким образом, официально признан убитым в военной операции как минимум 1071 боец из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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