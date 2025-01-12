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11:19, 12 января 2025

Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

Орден Мужества. Фото: Минобороны России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Константин Звездилин из Октябрьского района убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми 1070 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине убит Александр Фатеев из Киквидзенского района. Он стал, как минимум, 1069-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

На Украине убит военнослужащий-контрактник из Октябрьского района Константин Звездилин. Глава района Андрей Клыков передал его дочери и отцу орден Мужества, которым Звездилин награжден посмертно, сообщил на своем сайте государственный информационно-аналитический центр Волгоградской области.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1070 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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