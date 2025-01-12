Боец из Волгоградской области убит в СВО

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Александр Фатеев из Киквидзенского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1069 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 10 января стало известно, что на Украине убит Олег Поляков из Камышина. Он стал, по меньшей мере, 1068-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

На Украине убит военнослужащий из Киквидзенского района Александр Фатеев. Информацию о его смерти подтвердил сотрудник администрации Гришинского сельского поселения, Фатеев был награжден медалью "За отвагу", сообщил 9 января "Волгоград Онлайн".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1069 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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