Инна Тишкина трижды оштрафована за дискредитацию армии

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Суд в Краснодаре трижды оштрафовал местную жительницу Инну Тишкину, признав ее виновной по трем делам о дискредитации военных.

Как информировал "Кавказский узел", 27 декабря 2024 года стало известно, что на жительницу Краснодара Инну Тишкину составлено три административных протокола по статье о дискредитации армии.

Ленинский районный суд Краснодара признал Инну Тишкину виновной по трем делам о дискредитации армии. Из материалов, опубликованных на сайте суда, следует, что все три решения суд вынес с разницей в пять минут. При этом какое наказание вынесено судом Тишкиной – не указано.

В карточках дел, опубликованных на сайте Ленинского райсуда Краснодара также указано, что во всех трех случаях Тишкина признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил РФ". Подробностей по делам не приведено.

Комментариев от Инны Тишкиной или ее представителей относительно решений суда не поступало.

Напомним, статья о дискредитации армии, введенная 4 марта 2022 года, предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

"Кавказский узел" также писал, что ранее силовики из-за постов в соцсети X заставили Тишкину извиняться на камеру. В своих публикациях она возмущалась пропагандой и ударами российских войск по Украине.

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