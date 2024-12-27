Жительница Краснодара Тишкина обвинена в оскорблении власти и дискредитации армии

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Четыре административных протокола составлены на жительницу Краснодара Инну Тишкину, которую принудили к публичным извинениям после доноса местного депутата Сергея Климова.

"Кавказский узел" писал, из-за постов в соцсети X силовики задержали и заставили извиняться на камеру жительницу Краснодара Инну Тишкину. В своих публикациях женщина возмущалась пропагандой и российскими ударами по Украине.

Четыре административных протокола на Инну Тишкину поступили в Ленинский районный суд Краснодара. Где сейчас находится сама Тишкина, неизвестно, сообщил вечером 26 декабря правозащитный проект правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Три из четырех протоколов на Тишкину составлены по статье о дискредитации армии, (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), еще один - по статье об оскорблении власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Согласно информации на сайте суда, все дела были зарегистрированы днем 26 декабря, данных о результатах их рассмотрения нет.

Статья о дискредитации армии, введенная 4 марта 2022 года, предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. Статья об оскорблении власти предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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