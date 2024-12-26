Жительницу Краснодара заставили извиниться за публикации в соцсети

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Инна Тишкина из Краснодара извинилась за свои посты в соцсети X, "дискредитирующие российскую армию". Поводом для внимания к ней стало обращение к силовикам и связанным с ними структурам депутата Сергея Климова, который ранее требовал извинений от Рамзана Кадырова.

Из-за постов в соцсети X силовики задержали и заставили извиняться на камеру жительницу Краснодара Инну Тишкину, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

25 декабря на посты, в которых женщина возмущалась пропагандой и ходом военной операции на Украине российским ударам по Украине, обратил внимание местный депутат. Он передал информацию о Тишкиной администраторам связанного с силовиками канала «Смерш Кубани», которые, как утверждают, «пленили предательницу России, передав ее в мрачный подвал Центра „Э“»,, говорится в публикации.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Смерш Кубани", молодая женщина вначале, будучи в верхней одежде, по требованию голоса за кадром называет свое имя, затем вставлены несколько кадров, где она пишет, сидя за столом. Затем, на фоне портрета Путина, она говорит. что в социальной сети X дискредитировала российскую армию. Я раскаиваюсь и извиняюсь, и обещаю впредь такого не делать, говорит она на видео, размещенном 25 декабря. Позже было опубликовано еще одно видео, где под минусовку гимна она произносит текст гимна России

Как следует из сообщений в Telegram-канале "Смерш Кубани", к ним с просьбой найти, проверить и принять меры обратился депутат "Сергей Климов.

"Кавказский узел" писал, что два депутата из Краснодарского края, горсовета Кропоткина Сергей Кусмаков и совета станицы Северской Сергей Климов, призвали главу Чечни Рамзана Кадырова извиниться за критические высказывания в адрес главы Следкома России Александра Бастрыкина.Обращение неизвестных за пределами Краснодарского края депутатов к главе Чечни связано с попыткой набрать популярность, прикрывшись защитой Бастрыкина. При этом требование извиниться может обернуться против них же, если Кадыров обратит внимание на него, считают политологи и правозащитники.

Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова. Подросток Роман (также упоминается как Муслим) Мурдиев, за которого вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, обвиняется в избиениях несовершеннолетних на улицах Москвы, следует из заявления Следкома России. Ведомство обнародовало видеозаписи нескольких драк. Следком, опубликовав фрагменты видео драк подростков в Москве, подтвердил, что Мурдиев принимал участие лишь в одной из них, а версия о его участии в других драках основана на предположениях, заявил 6 декабря омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. По его словам, следствие не приобщило к делу полные видеозаписи и проигнорировало показания других обвиняемых.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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