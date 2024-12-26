RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:48, 26 декабря 2024

Жительницу Краснодара заставили извиниться за публикации в соцсети

Инна Тишкина. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "НКБ СМЕРШ Кубани" от 25.12.24, https://t.me/NKB_Smersh/125

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инна Тишкина из Краснодара извинилась за свои посты в соцсети X, "дискредитирующие российскую армию". Поводом для внимания к ней стало обращение к силовикам и связанным с ними структурам депутата Сергея Климова, который ранее требовал извинений от Рамзана Кадырова.

Из-за постов в соцсети X силовики задержали и заставили извиняться на камеру жительницу Краснодара Инну Тишкину,  сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

25 декабря на посты, в которых женщина возмущалась пропагандой и ходом военной операции на Украине  российским ударам по Украине, обратил внимание местный депутат. Он передал информацию о Тишкиной администраторам связанного с силовиками канала «Смерш Кубани», которые, как утверждают, «пленили предательницу России, передав ее в мрачный подвал Центра „Э“»,, говорится в публикации.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Смерш Кубани", молодая женщина вначале, будучи в верхней одежде, по требованию голоса за кадром называет свое имя, затем вставлены несколько кадров, где она пишет, сидя за столом. Затем, на фоне портрета Путина, она говорит. что в социальной сети X дискредитировала российскую армию. Я раскаиваюсь и извиняюсь, и обещаю впредь такого не делать, говорит она на видео, размещенном 25 декабря. Позже было опубликовано еще одно видео, где под минусовку гимна она произносит текст гимна России

Как следует из сообщений в Telegram-канале "Смерш Кубани",  к ним с просьбой найти, проверить и принять меры обратился депутат "Сергей Климов.

 "Кавказский узел" писал, что два депутата из Краснодарского края, горсовета  Кропоткина Сергей Кусмаков и совета станицы Северской Сергей Климов, призвали главу Чечни Рамзана Кадырова извиниться за критические высказывания в адрес главы Следкома России Александра Бастрыкина.Обращение неизвестных за пределами Краснодарского края депутатов к главе Чечни связано с попыткой набрать популярность, прикрывшись защитой Бастрыкина. При этом требование извиниться может обернуться против них же, если Кадыров обратит внимание на него, считают политологи и правозащитники. 

 Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова.  Подросток Роман (также упоминается как Муслим) Мурдиев, за которого вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, обвиняется в избиениях несовершеннолетних на улицах Москвы, следует из заявления Следкома России. Ведомство обнародовало видеозаписи нескольких драк. Следком, опубликовав фрагменты видео драк подростков в Москве, подтвердил, что Мурдиев принимал участие лишь в одной из них, а версия о его участии в других драках основана на предположениях, заявил 6 декабря омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. По его словам, следствие не приобщило к делу полные видеозаписи и проигнорировало показания других обвиняемых.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов Минюста РФ 

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России. 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:07, 26 декабря 2024
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
13:10, 26 декабря 2024
1
 Комментарии в сети обернулись для волгоградцев обвинением в поддержке терроризма
11:27, 26 декабря 2024
1
 МВД Южной Осетии потребовало запретить пропаганду ЛГБТ*
10:32, 26 декабря 2024
Боец из Дагестана убит на Украине
08:41, 26 декабря 2024
Волгоградская область подверглась атаке беспилотников
04:58, 26 декабря 2024
Лейтенант из Таганрога убит на Украине
Все события дня
Новости
Женщины в исламской одежде, фото: shutterstock.com
00:12, 25 декабря 2024
Аналитики поспорили о целях фетвы о многоженстве
Карина Москаленко. Фото: New America https://ru.wikipedia.org/
11:21, 24 декабря 2024
Правозащитники напомнили о достижениях Центра содействия международной защите
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Российские бойцы в зоне спецоперации на Украине. Фото: Минобороны России
10:11, 22 декабря 2024
Власти признали убитыми на Украине 5500 бойцов с юга России
Поезд. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
17:52, 19 декабря 2024
Путин счел возможным запуск скоростных поездов в Грозный и Махачкалу
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
36
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
21:28, 24 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
На чеченскую спортсменку напали во второй раз
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Все блоги
Справочник
Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Участники молебна в Элисте. Фото: Бадма Бюрчиев для "Кавказского узла". Праздник Зул в Калмыкии

Блогеры
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
36
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
14:38, 25 декабря 2024
Ветер с Апшерона
13
Тяжелый день - крушение самолета с жертвами
Фото
21:28, 24 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
На чеченскую спортсменку напали во второй раз
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Мазут на пляже Анапы. Фото: Телеграм-канал MoreOz / T.me
25 декабря 2024, 10:59
Экологи назвали сроки восстановления Черного моря после разлива мазута

Промзона в Воскресенском, куда свозят мешки с песком и мазутом. 24 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/ostorozhno_novosti
24 декабря 2024, 19:30
Жители домов близ промзоны в Воскресенском пожаловались на запах мазута

Грачья Саркисян. Фото: https://www.aysor.am/ru
24 декабря 2024, 15:52
Суд в Ереване отказался оштрафовать оппозиционера за акции протеста

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.occrp.org/ru/novosti/v-set-prosocilis-licnye-foto-i-soobshheniia-zakliucennogo-azerbaidzanskogo-aktivista
24 декабря 2024, 13:57
Адвокат заявил о нарушении прав Бахтияра Гаджиева на защиту

Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Показать больше