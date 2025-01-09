Боец из Дагестана убит в военной операции на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мобилизованный Гагу Гасанбеков из Избербаша убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1188 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 8 января официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1187 бойцов из Дагестана.

Гагу Гасанбеков убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Он родился и вырос в Избербаше, окончил кадетскую школу в Дербенте. После службы в армии работал в Белоярском Управлении аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» трубопроводчиком. В 2022 году Гагу Шамилович был призван на военную службу по мобилизации. Службу проходил в мотострелковом отделении мотострелкового взвода старшим стрелком. 29-летний Гагу Гасанбеков похоронен в Дагестане, говорится в сообщении на странице районной администрации в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1188 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.