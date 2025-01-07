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01:35, 7 января 2025

Неделя с 30 декабря по 5 января в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе прошла без жертв

Здание Дворца правительства после штурма Грозного. Январь 1995 года. Фото: Михаил Евстафьев https://memorialcenter.org/news/shturm-groznogo-31-dekabrya-1994-goda

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал «Кавказский узел», за неделю с 23 по 29 декабря в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Хроника конфликта

30 лет назад, 31 декабря 1994 года, начался штурм Грозного российскими федеральными силами. Осада столицы сепаратистской Ичкерии продолжалась в течение трех месяцев. В итоге, после долгих ожесточенных боев город был взят российскими войсками. Потери сторон за время штурма составили более 8 тысяч человек, по разным оценкам число погибших в Грозном мирных жителей составило от 5 до 25 тысяч человек.

Несколько воспоминаний очевидцев о новогоднем штурме Грозного опубликовал на своем сайте Центр защиты прав человека «Мемориал» (включен в реестр иностранных агентов), приурочив публикацию к 30-й годовщине штурма.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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