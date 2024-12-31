За неделю с 23 по 29 декабря жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

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За неделю с 23 по 29 декабря 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 16 по 22 декабря в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Судебная хроника

Назрановский районный суд Ингушетии вынес приговор жителю сельского поселения Яндаре, признав его виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Сотрудники спецслужб во время оперативно-разыскных мероприятий в апреле обнаружили и изъяли у 38-летнего мужчины дома пистолет Макарова с восемью патронами и ручную гранату с запалом. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств).

Суд признал мужчину виновным, но учел при этом наличие у него троих малолетних детей. Житель Яндаре приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 20 тысяч рублей.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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