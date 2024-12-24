RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:55, 24 декабря 2024

Неделя с 16 по 22 декабря прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе

Сотрудник силовых структур на улицах Грозного. Фото: REUTERS/Stringer

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 16 по 22 декабря 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал «Кавказский узел», за неделю с 9 по 15 декабря в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Судебная хроника

Хамидула Япов и Минкаил Магамадов были задержаны в рамках расследования уголовных дел о нападениях боевиков Басаева и Хаттаба на военнослужащих, сообщил 16 декабря Следственный комитет. Суд отправил обвиняемых на военнослужащих в Чечне под арест. Обоим задержанным предъявлены обвинения по статье 279, части 2 статьи 209 и статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:42, 24 декабря 2024
Девять беспилотников сбиты над Ростовской областью
18:48, 23 декабря 2024
1
 Копайгородский стал подозреваемым по новому уголовному делу
16:47, 23 декабря 2024
Боец из Волгоградской области убит на Украине
10:32, 23 декабря 2024
Комментарий в мессенджере привел к штрафу жительницу Геленджика
09:46, 23 декабря 2024
Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
06:57, 23 декабря 2024
51 азербайджанская семья вернулась в Шушу
Все события дня
Новости
Назрань, фото: wikipedia.org
05:07, 23 декабря 2024
Ингушетия оказалась худшей в итоговом рейтинге по социальной и экономической ситуации
Российские бойцы в зоне спецоперации на Украине. Фото: Минобороны России
10:11, 22 декабря 2024
Власти признали убитыми на Украине 5500 бойцов с юга России
Бои за Грозный. Фото пользователя Vladimir Varfolomeev https://www.flickr.com
01:50, 17 декабря 2024
Неделя с 9 по 15 декабря прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Сотрудники силовых структур. Фото: https://gazetaingush.ru/news/v-nazrani-otmenen-rezhim-kto
01:25, 10 декабря 2024
За неделю со 2 по 8 декабря в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Военная операция на Украине. Фото: https://z.mil.ru
12:00, 4 декабря 2024
Власти признали убитыми на Украине 5400 бойцов с юга России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:59, 23 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Собчак меня "процитировала"
Фото
12:34, 23 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Чиновник пытается уничтожить малый бизнес пенсионерки
Фото
14:59, 20 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
проблемы скорой помощи продолжают игнорировать
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Скриншот статьи на сайте BBC.com www.bbc.com/news/world-65038949 Опасные связи: что общего у грузинского министра и мошеннической сети?

Блогеры
Фото
14:59, 23 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Собчак меня "процитировала"
Фото
12:34, 23 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Чиновник пытается уничтожить малый бизнес пенсионерки
Фото
16:56, 22 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
55
Рискованная правда или совсем другое, от генерала Алаудинова?
Фото
14:59, 20 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
проблемы скорой помощи продолжают игнорировать
Фото
14:31, 20 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Суд в Нальчике признал вынужденными переселенцами двух жительниц Донецка
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Батумские художники во время акции протеста. 22 декабря 2024 г. Фото: https://t.me/batumchik
23 декабря 2024, 11:06
Батумские художники присоединились к протестам против приостановки евроинтеграции

Военный подписывает контракт. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
23 декабря 2024, 10:01
Исследователи назвали мотивы и способы действий уклонистов с Кавказа

Мухтар Мишаев. Фото: https://memohrc.org/ru/news_old/obvinenie-po-delu-uchastnika-mitinga-v-magase-hamhoeva-oglasilo-pokazaniya-svideteley
20 декабря 2024, 19:08
Занижение суммы компенсации по делу Кяова нарушило права потерпевшего

Территорию очищают при участии волонтеров. 20 декабря 2024 г. Фото: Министерство природы Краснодарского края / T.me
20 декабря 2024, 15:33
Более 45 гектаров парка "Анапская пересыпь" загрязнены нефтепродуктами

Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Показать больше