Неделя с 16 по 22 декабря прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе

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За неделю с 16 по 22 декабря 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал «Кавказский узел», за неделю с 9 по 15 декабря в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Судебная хроника

Хамидула Япов и Минкаил Магамадов были задержаны в рамках расследования уголовных дел о нападениях боевиков Басаева и Хаттаба на военнослужащих, сообщил 16 декабря Следственный комитет. Суд отправил обвиняемых на военнослужащих в Чечне под арест. Обоим задержанным предъявлены обвинения по статье 279, части 2 статьи 209 и статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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