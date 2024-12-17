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01:50, 17 декабря 2024

Неделя с 9 по 15 декабря прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе

Бои за Грозный. Фото пользователя Vladimir Varfolomeev https://www.flickr.com

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 9 по 15 декабря 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал «Кавказский узел», за неделю со 2 по 8 декабря в вооруженном конфликте на Северном Кавказе также не зафиксировано ни одной жертвы.

Хроника конфликта

30 лет назад, 11 декабря 1994 года, началась Первая чеченская война. С выходом указа президента России «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики» российские силы регулярной армии вошли на территорию Чечни. В тот же день, 11 декабря, в Москве прошел антивоенный митинг, организованный партией «Выбор России». Егор Гайдар и Григорий Явлинский потребовали остановить движение войск, заявляли о разрыве с политикой Бориса Ельцина. Через несколько дней против войны выступили и коммунисты.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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