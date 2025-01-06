Более 118 тысяч тонн песка с мазутом вывезены с побережья близ Анапы

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После крушения танкеров спасатели и добровольцы собрали на побережье Анапы и Темрюкского района и вывезли более 118 тысяч тонн песка с мазутом.

Как писал "Кавказский узел", на побережье Черного моря на Кубани выбросило к 3 января лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, такие выбросы будут продолжаться как минимум до конца года, указали экологи. 5 января власти Краснодарского края сообщили, что вывезено более 102 тысяч тонн грязного песка, из них 68 тысяч тонн - на площадку временного хранения в хуторе Воскресенский

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Уже больше 118 тысяч тонн песка с мазутом собрали и вывезли с побережья Анапы и Темрюкского района, сообщил сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Загрязненный грунт увозят на специальные объекты утилизации и почти 84 тысячи тонны на площадку временного хранения, там круглосуточно идет работа", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Оперштаб Краснодарского края отчитался, что в устье реки Можепсин, "где до недавнего времени находилась самая крупная точка сбора загрязненного грунта с разных участков пляжей" песка а мазуте почти не осталось.

"В расчистке задействованы 600 единиц техники, из них 180 самосвалов", - указано в сегодняшнем сообщении.

Чиновники преувеличили свою роль в организации очистки побережья от мазута, которой занято волонтерское движение, рассказали 29 декабря 2024 года "Кавказскому узлу" местные жители, с первых дней участвующие в ликвидации последствий разлива мазута.

Напомним, 25 декабря губернатор Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны.

Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, были упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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