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14:31, 30 декабря 2024

Дело о подготовке атаки на храм в Майкопе дошло до суда

Южный окружной военный суд. Фото: https://vk.com/yovsros

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В военный суд поступило дело уроженца Таджикистана Идриса Идибекова, обвиняемого в подготовке террористической атаки на православный храм в Майкопе.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля суд в Майкопе арестовал уроженца Таджикистана с российским гражданством Идриса Идибекова по делу о подготовке нападения на храм. В ноябре срок ареста был продлен до 11 января 2025 года. По данным следствия, у Идибекова был сообщник из числа местных жителей.

Дело Идриса Идибекова поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, указано в карточке дела на сайте суда. Карточка обновлена сегодня, в ней отмечено, что дело зарегистрировано 26 декабря. Первое заседание назначено на 11 мск 9 января.

Согласно карточке дела, Идибеков обвинен по нескольким статьям УК РФ: части 1.1 статьи 205.1 (склонение к террористической деятельности), части 3 ст. 30 и пункту "а" части 2 статьи 205 (покушение на теракт группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации). Подсудимому грозит до пожизненного лишения свободы.

Напомним, по версии силовиков, Идибеков готовил нападение на православный храм в Майкопе и убийство священнослужителей и охранников. У задержанного изъяты зажигательная смесь и флаг террористической организации, сообщила ФСБ.

В опубликованной ведомством видеозаписи задержанный сообщил, что, посмотрев ролики сторонников "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), планировал зарезать охранника и поджечь здание.

Церкви и синагоги как объекты нападения привлекают террористов из-за слабой охраны, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Усиление мер безопасности может предотвратить нападения, подчеркнули они.

23 июня в Дербенте боевики напали на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате нападения погибли 22 человека, 46 получили ранения. Подробности этих событий собраны в справках "Кавказского узла" "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане", "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Религиозный подтекст атак в ростовском СИЗО и в Дагестане".

Атаки боевиков в Дагестане можно было предотвратить, если бы силовики тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли больше внимания превентивной работе, указали ранее ветераны спецслужб. Однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей. Кроме того, 10 июля власти в Каспийске отчитались, что огородили храм колючей проволокой.

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Автор: "Кавказский узел"

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