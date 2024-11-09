RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:57, 9 ноября 2024

Продлен арест обвиняемому в подготовке нападения на храм в Майкопе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Майкопе продлил на два месяца срок содержания под стражей уроженца Таджикистана, который обвиняется в подготовке теракта в храме.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля суд в Майкопе арестовал уроженца Таджикистана Идриса Идибекова по делу о подготовке нападения на храм.

Уроженец одной из стран Центральной Азии готовил нападение на православный храм в Майкопе и убийство священнослужителей и охранников. У задержанного изъяты зажигательная смесь и флаг террористической организации, сообщила ФСБ. В опубликованной ведомством видеозаписи в ходе допроса он сообщил, что, посмотрев ролики сторонников "Исламского государства"*, планировал зарезать охранника и поджечь здание. Суд в Майкопе арестовал уроженца Таджикистана Идриса Идибекова на два месяца. По данным следствия, у него был сообщник из числа местных жителей.

Майкопский городской суд продлил срок содержания под стражей уроженца Таджикистана, который является также гражданином России, который, по версии следствия, планировал нападение и поджог Свято-Успенский кафедральный собор, убийство священнослужителей и охранников, пишет 8 ноября РИА "Новости".

Ранее мужчина был арестован до 10 сентября, затем арест ему продлили до 11 ноября. На этот раз срок содержания под стражей продлен на два месяца, до 11 января 2025 года, пишет "Газета.ру".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:35, 8 ноября 2024
Два жителя Дагестана осуждены за содействие терроризму
21:03, 8 ноября 2024
Арестован подозреваемый в покушении на главврача больницы в Карачаевске
19:37, 8 ноября 2024
Осужденный из Кабардино-Балкарии доказал ЕСПЧ нарушение своих прав в колонии
17:55, 8 ноября 2024
Тумсо Абдурахманов* признан иноагентом
16:24, 8 ноября 2024
Житель Ингушетии обвинен в подготовке взрыва на нефтебазе
15:38, 8 ноября 2024
Рамазан Рабаданов арестован на два месяца
Все события дня
Новости
Фотозона в Магасе, фото: foto-ram.ru
28 октября 2024, 02:42
Ингушетия стала аутсайдером рейтинга по развитию науки и технологий
Европейский суд по правам человека. Фото: https://internationallawyersassociates.com/ru
22 октября 2024, 14:07
ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим Конвенцию о правах человека
Кошелек. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
21 октября 2024, 01:37
Ингушетия оказалась в хвосте рейтинга по доходам населения
Портрет Басаева на выставке в Абхазии. Скриншот фото "Аиашара" от 17.10.24, https://t.me/aiashara/7313
17 октября 2024, 21:09
Музей Абхазии убрал в архив фото Басаева и Яганова*
14 октября 2024, 00:47
Ингушетия оказались в хвосте рейтинга регионов России по материальному благополучию
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Фото
10:41, 19 июля 2023
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Суды присяжных. Почему они так непопулярны на Северном Кавказе?
Аналитика
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
Темы дня
Граница Азербайджана и России. Фото: https://zerkalo.az/suhoputnye-granitsy-s-rossiej-zakryty-kak-vernutsya-na-rodinu-nashi-nelegalnye-migranty/
08 ноября 2024, 18:47
Талышскому активисту запрещен выезд из Азербайджана

Рамазан Рабаданов. Скриншот видео Телеканал ННТ / YouTube
08 ноября 2024, 15:38
Рамазан Рабаданов арестован на два месяца

На избирательном участке. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
08 ноября 2024, 12:11
Активисты указали на аномальную активность избирателей-мужчин в Грузии

Избиратель ставит подпись о том, что он принял участие в голосовании. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
07 ноября 2024, 16:27
Апелляционные суды в Тбилиси и Кутаиси отказались удовлетворить иски наблюдателей

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше