Продлен арест обвиняемому в подготовке нападения на храм в Майкопе

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Суд в Майкопе продлил на два месяца срок содержания под стражей уроженца Таджикистана, который обвиняется в подготовке теракта в храме.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля суд в Майкопе арестовал уроженца Таджикистана Идриса Идибекова по делу о подготовке нападения на храм.

Уроженец одной из стран Центральной Азии готовил нападение на православный храм в Майкопе и убийство священнослужителей и охранников. У задержанного изъяты зажигательная смесь и флаг террористической организации, сообщила ФСБ. В опубликованной ведомством видеозаписи в ходе допроса он сообщил, что, посмотрев ролики сторонников "Исламского государства"*, планировал зарезать охранника и поджечь здание. Суд в Майкопе арестовал уроженца Таджикистана Идриса Идибекова на два месяца. По данным следствия, у него был сообщник из числа местных жителей.

Майкопский городской суд продлил срок содержания под стражей уроженца Таджикистана, который является также гражданином России, который, по версии следствия, планировал нападение и поджог Свято-Успенский кафедральный собор, убийство священнослужителей и охранников, пишет 8 ноября РИА "Новости".

Ранее мужчина был арестован до 10 сентября, затем арест ему продлили до 11 ноября. На этот раз срок содержания под стражей продлен на два месяца, до 11 января 2025 года, пишет "Газета.ру".

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