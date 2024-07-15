Аналитики объяснили интерес террористов к атакам на храмы на юге России

15 июля 2024, 12:50

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Церкви и синагоги как объекты нападения привлекают террористов из-за слабой охраны, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики задержание подозреваемого в подготовке атаки на храм в Майкопе. Усиление мер безопасности может предотвратить нападения, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля ФСБ отчиталась о задержании уроженца Центральной Азии, подозреваемого в подготовке нападения на православный храм в Майкопе. По данным ведомства, у мужчины изъяты нож, зажигательная смесь и флаг террористической организации. На опубликованном спецслужбой видео задержанный рассказал, что, посмотрев ролики сторонников "Исламского государства"*, планировал зарезать охранника и поджечь здание храма.

Террористические организации в своей пропаганде не стали уделять больше внимания религиозным организациям, провоцируя нападения на них, указал российский религиовед, попросивший не публиковать его имя.

"Я бы не сказал, что атаки на религиозные объекты это что-то новое для экстремистов. Вы же помните, что подобные атаки на церкви были, например, в Кизляре. То есть религиозные объекты всегда были объектом для атак экстремистов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нападение вооруженного мужчины на прихожан храма в Кизляре произошло в феврале 2018 года на праздновании Масленицы. В результате стрельбы погибли пять женщин, еще две женщины и два силовика получили ранения. Нападавший был убит и опознан как 22-летний Халил Халилов. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты сочли, что нападавший был одиночкой.

Им легче выбирать именно такие объекты, где меньше охраны

Задержанный за подготовку теракта в храме в Майкопе, скорее всего, был одиночкой, отметил религиовед. "А им легче выбирать именно такие объекты, где меньше охраны. В Дагестане все же была комбинированная атака группой людей, а здесь действовал одиночка, а они стараются выбирать цели подоступнее. Установки, что следует организовать больше атак на религиозные объекты, я не замечал", - сказал он.

По его мнению, в любом случае стоит усиливать охрану религиозных объектов. "В ситуации, когда идет новый подъем терроризма, а мы его как бы видим, должна быть усиленная охрана религиозных объектов. Следует больше внимания уделять охране и безопасности таких объектов. Но борьба должна быть комплексной. Везде соломку подстелить невозможно, но по возможности нужно добиться качественной охраны всех этих объектов, которые могут стать целями экстремистов", - указал религиовед.

Атаки боевиков в Дагестане можно было предотвратить, если бы силовики тщательнее охраняли религиозные объекты и уделяли больше внимания превентивной работе, указали ранее ветераны спецслужб. Однако охрана религиозных объектов в республике была усилена лишь на следующий день после нападений боевиков и гибели людей. Кроме того, 10 июля власти Каспийске отчитались, что огородили храм колючей проволокой.

Глава Исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский согласен с этим мнением. "Если у силовиков есть оперативные данные о планах атак на религиозные объекты, то им стоит усиливать охрану этих объектов. Другое дело, что сложно организовать эффективную охрану всех церквей, например. В принципе, бывали случаи, когда появлялось представление о том, что есть угроза атаки на определенного типа объекты, в том числе на религиозные, и там оказывались дополнительные полицейские силы, и они уже одним своим видом отпугивали желающих и планирующих атаку", - сказал Верховский корреспонденту "Кавказского узла".

Не исключено, что сторонники террористов стали уделять больше внимания планам нападений на религиозные объекты, отметил он. "Мы не следили за агитационными роликами "Исламского государства"*, не анализировали, есть ли изменение в их агитационной кампании, больше или меньше они уделяют внимания атакам на религиозные объекты. Рассуждать на примере атаки в Дагестане пока рано. А задержание за планы атаковать церковь в Майкопе пока всего лишь на начальной стадии расследования, не все пока доказано, поэтому я не могу делать какие-то выводы на основании этих двух событий. Но нельзя исключать, что есть такое изменение в их агитационной политике, что они стали больше внимания уделять атакам на религиозные обьекты", - сказал Александр Верховский.

Там нет такой охраны, которая бы могла дать отпор террористам

Судя по последним событиям на юге России, религиозные учреждения находятся под угрозой, считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "Произошедшее в Дагестане, задержание в Майкопе за подготовку теракта в церкви говорят о том, что религиозные учреждения и организации оказались под угрозой на Северном Кавказе. Там нет такой охраны, которая бы могла дать отпор террористам или пресечь террористический акт. В этом смысле эти объекты более доступны для террористов. Они могут стать целями для террористов, исходя из этих соображений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Именно поэтому, уверен специалист, следует усилить охрану подобных объектов. "Церкви, синагоги, мечети и другие религиозные объекты должны быть под охраной. Усиливать охрану, конечно, стоит. Но легче бороться против террористов, опережая их оперативно-розыскной работой, чтобы они не могли реализовать свои чудовищные планы. Охрана должна быть усилена в результате совместной работы местных силовиков и религиозных лидеров. Это должно быть общей задачей для них, потому что объектов очень много, и безупречно охранять все эти объекты невозможно. А совместными усилиями это может стать возможным", - отметил ветеран спецслужб.

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